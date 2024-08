Mosbach. (stk) Es markiert den Mittelpunkt des Mosbacher Sommers und ist nicht nur fester Bestandteil, sondern auch Publikumsmagnet der Veranstaltungsreihe, die Rede ist vom Open-Air-Kino. Am Sonntagabend fiel für die Filmreihe unter Sternen der letzte Vorhang – und die Bilanz kann sich sehen lassen.

Noch am Abend waren Kulturabteilung und Bauhof mit dem Zusammenräumen der Stühle beschäftigt. Für 600 Leute waren Sitzgelegenheiten bereitgestellt worden. "Ab jetzt wird abgebaut", berichtete Teresa Böhnisch am Montagmorgen. Technik, Leinwand, Container, Cateringstand und Einlass müssen weg. "Am Ende wird es aussehen, als wären wir nie da gewesen", so die Leiterin der Kulturabteilung.

Bei keiner der zwölf Filmnächte waren alle 600 Stühle besetzt. "Was uns definitiv fehlt, ist ein Eberhofer", so Böhnisch. Sprich: Ein Film, der das große Publikum anlockt. 2023 sorgte der Ermittler aus der bayerischen Provinz dreimal für volle Stuhlreihen. "Wir sind aber im Großen und Ganzen trotzdem zufrieden." Zwischen 300 und 400 Besucherinnen und Besucher habe man Abend für Abend gezählt.

"Die Leute waren uns treu, die Stimmung gut und die Menschen waren fröhlich", beschreibt sie die Stimmung vor Ort. Dabei habe man ein gewisses Stammpublikum, also Menschen, die sich gern mehrere der Filme unter freiem Himmel ansehen. "Aber bei manchen Filmen merkt man natürlich schon, dass es ein anderes Publikum ist." So kamen zu den beiden Abschlussfilmen am Wochenende eher Familien, bei "Liebesbriefe aus Nizza" waren es eher ältere Zuseher, bei "Chantal im Märchenland" war das Publikum eher jünger.

Auch das Wetter habe zumindest einigermaßen mitgespielt, nur zwei von zwölf Filmnächten seien verregnet gewesen – eine Erfahrung, die in diesem Sommer viele Freilichtveranstaltungen machen. Bei "Barbie" sorgte das nahende Gewitter für wunderbare Lichteffekte, glücklicherweise konnte der Film aber bis zum Ende laufen.

Für die Damen der Kulturabteilung steht nun auch der Abbau an – und das nach zwölf Abenden Arbeit. "Das Open-Air-Kino ist tatsächlich sehr arbeitsintensiv, nicht nur für uns, auch für die Mitarbeitenden von Kinostar", erklärt Teresa Böhnisch.

Neben dem Abbau steht für die Damen aber auch schon wieder der Aufbau vor der Tür. Denn am Sonntag verwandelt sich die Innenstadt wieder in eine große Bühne für das Internationale Straßentheater. "Das geht jetzt fließend über", berichtet Böhnisch. Das Straßentheater kann zwar nicht mit Sternenhimmel punkten, dafür sind die Sternchen der Straßentheater-Szene am Boden (und zum Teil auch in der Luft) zu erleben. Fester Bestandteil und Publikumsmagnet – das passt auch zum nächsten Höhepunkt.