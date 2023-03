Mosbach. (schat/stm) Schön ist die Mosbacher Altstadt ja eigentlich immer. Und Markttreiben bietet sie auch in schöner Regelmäßigkeit. Während es übers Jahr hinweg aber vor allem um frische Lebensmittel aus regionaler Produktion geht, spielt mit Beginn des Frühlings und bis in den Herbst hinein auch die Unterhaltung eine besondere Rolle. Am kommenden Wochenende wird im Herzen der Großen die Erlebnismarktsaison offiziell eingeläutet, die dann in vielfältigen Runden bis zum Weihnachtsmarkt im Dezember in der Fußgängerzone für Leben sorgen soll.

Fast schon traditionell ist der Auftakt: Den markiert am kommenden Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, der Kunsthandwerkermarkt, dem wiederum ein französischer Markt angeschlossen ist. An beiden Erlebnistagen werden den Besucherinnen und Besuchern in der Mosbacher Altstadt altes, traditionelles Handwerk und feines Kunsthandwerk präsentiert. Die Kunsthandwerker zeigen ihre Fähigkeiten direkt vor Ort und lassen sich dabei nur allzu gerne über die Schulter schauen.

Mit Original-Spezialitäten aus dem Nachbarland verführt der französische Markt auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Streifzügen. Am Samstag wird ab 13 Uhr zudem die Führung "Zunft- und Handwerkerzeichen" angeboten. Start ist vor der Tourist Information.

Der Marktplatz, auf dem am Samstag noch der eingangs erwähnte, klassische Wochenmarkt stattfindet, wird am Sonntag erneut von zahlreichen weiteren Marktständen zum Kunsthandwerk und Besonderheiten gesäumt sein. Kinder können auf einer Spielstraße Spiele aus längst vergangenen Zeiten ausprobieren, in der Mitmach- und Frühlingswerkstatt können Kerzen gezogen, Weiden geflochten, geschnitzt oder ein Türkranz gebunden werden. Ein weiterer Höhepunkt wird darüber hinaus die Präsentation von zahlreichen alten Schleppern der Bulldog-Freunde Schefflenz sein.

Auch musikalisch wird’s besonders: Stilvoll und charmant unterhält das musikalische Duo Delby und Köster mit französischen Chansons am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz, während in der Fußgängerzone die Frauentrommelgruppe Tamburi Carini unterwegs ist. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben natürlich ebenfalls am Sonntagnachmittag geöffnet und bieten zwischen 13 und 18 Uhr die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Mosbacher Altstadt.

Info: Informationen zum Saisonstart und allen weiteren Erlebnismärkten des Jahres sind im Internet unter www.mosbach.de/erlebnismaerkte zu finden. In der Tourist Info am Marktplatz und den Mosbacher Fachgeschäften liegt ein Flyer mit dem Gesamtüberblick aus.