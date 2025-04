Von Alexander Ganter

Mosbach. Am Donnerstag begann beim Landgericht Mosbach das Sicherungsverfahren gegen einen 77 Jahre alten Deutschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. September vergangenen Jahres in einem Supermarkt in Obrigheim einer Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen und eine Zeitung ohne Bezahlung mitgenommen zu haben.

Am nächsten Tag nahm er