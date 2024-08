Mosbach/Neckarelz. (stm/RNZ) In Zeiten, in denen umweltfreundliche Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird das Carsharing als Alternative zum eigenen Auto immer beliebter.

Wie genau das Autoteilen funktioniert, darüber informiert ein Mitarbeiter des Anbieters Stadtmobil am kommenden Donnerstag, 5. September, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Neckarelz und am