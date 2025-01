Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/stm) Weihnachten ist vorbei, von den Tannenbäumchen in den Wohnungen fallen täglich mehr Nadeln ab. Gelegenheit, die ausgedienten Bäume loszuwerden, gibt es in Mosbach und seinen Stadtteilen am kommenden Samstag, 11. Januar.

Die landwirtschaftlichen Maschinenringe sammeln im Auftrag der KWiN in Sattelbach und Lohrbach die Christbäume ein. Die Bäume können an zwei Sammelplätzen abgegeben werden: von 15.15 bis 15.45 Uhr am Bürgerzentrum in Sattelbach und von 16 bis 16.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Lohrbach.

In der Waldstadt übernimmt der Förderverein der Pfadfinder die Christbaumsammlung. In Neckarelz und Diedesheim sammelt die Pfadfinderschaft Sankt Georg Weihnachtsbäume ein und in Reichenbuch ab 9.30 Uhr die Feuerwehr.

Im Masseldorn können ausgediente Weihnachtsbäume ebenfalls am 11. Januar von 10 bis 12 Uhr gegen eine kleine Spende zu zwei Sammelstellen des FC Mosbach gebracht werden. Diese befinden sich auf dem Sportgelände sowie am Parkplatz Ludwig-Erhard-Schule/Ecke Jahnhalle. Mit Anmeldung unter Telefonnummer 06261/14824 oder 06261/38164 werden die Bäume auch zu Hause abgeholt. Die Spenden fließen in die Jugendarbeit.

Dort, wo keine örtlichen Vereine sammeln (siehe auch Seite 6 dieser Ausgabe), übernimmt dies die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN). In Zusammenarbeit mit dem Maschinenring werden die Christbäume am 11. Januar an den üblichen Abgabestellen der sommerlichen Grüngut-Bringaktion angenommen.

Es handelt sich hier also nicht um eine Straßensammlung. Die Abgabestellen sind im Entsorgungskalender der KWiN auf Seite vier unter "Abgabemöglichkeiten für Grüngut, Grüngut-Bringaktion" zu finden. Natürlich können die abgeschmückten Christbäume auch an den Grüngutplätzen zu den jeweiligen regulären Öffnungszeiten abgegeben werden.

Die Weihnachtsbäume werden nach den Sammlungen kompostiert, der holzige Anteil wird in einem Biomasseheizkraftwerk energetisch weiterverwertet. Deshalb müssen die Weihnachtsbäume sorgfältig abgeschmückt, das heißt ohne Lametta und jeglichen sonstigen Schmuck sein.

Weitere Sammlungen im Neckar-Odenwald-Kreis:

> Aglasterhausen: Maschinenring Bringaktion in Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach.

> Billigheim: Vereinssammlung (Feuerwehr) in der Gesamtgemeinde am Samstag, 11. Januar.

> Binau: Vereinssammlung (Posaunenchor) am Samstag, 11. Januar.

> Elztal: Maschinenring-Bringaktion in Auerbach, Dallau, Muckental, Neckarburken, Rittersbach.

> Fahrenbach: Maschinenring-Bringaktion in Robern und Trienz. Vereinssammlung in Fahrenbach (Feuerwehr) am Samstag, 11. Januar.

> Haßmersheim: Vereinssammlung (Feuerwehr) in Haßmersheim und Hochhausen am Samstag, 11. Januar, am 18. Januar in Neckarmühlbach.

> Hüffenhardt: Vereinssammlung (DRK) am Samstag, 11. Januar.

> Limbach: Vereinssammlungen in Limbach Hauptort (Jugendfeuerwehr), Heidersbach und Scheringen (VFB), Laudenberg (Heimat- und Verkehrsverein), Krumbach (SV) alle am Samstag, 11. Januar, Balsbach und Wagenschwend (KLJB) am 18. Januar.

> Mosbach: Maschinenring-Bringaktion in Lohrbach und Sattelbach. Vereinssammlung in Waldstadt (Förderverein Pfadfinder) am Samstag, 11. Januar, Neckarelz und Diedesheim (DPSG) am Samstag, 11. Januar.

> Neckargerach: Vereinssammlung in Neckargerach und Guttenbach (Jugendfeuerwehr) am Samstag, 11. Januar.

> Neckarzimmern: Vereinssammlung (FC Phönix) am Samstag, 11. Januar in Neckarzimmern, Steinbach, Burg Hornberg und Stockbronner Hof.

> Neunkirchen: Neunkirchen und Neckarkatzenbach Vereinssammlung (Feuerwehrjugend und THW) am Samstag, 11. Januar.

> Obrigheim: Vereinssammlung in Obrigheim und Mörtelstein (Jugendfeuerwehr) sowie Asbach (Kolpingfamilie) am Samstag, 11. Januar.

> Schefflenz: Vereinssammlung am Samstag, 11. Januar (Mittel- und Unterschefflenz: Sportverein, Oberschefflenz/Kleineicholzheim: Musikverein).

> Schwarzach: Vereinssammlung (Freiwillige Feuerwehr) am 11. Januar.

> Waldbrunn: Vereinssammlung in Waldkatzenbach (VfR), Strümpfelbrunn (Jugendfeuerwehr), Mülben (Fichtensteller), Weisbach (SC), Oberdielbach (Feuerwehr), Schollbrunn (Feuerwehr). Termin noch nicht bekannt.

> Zwingenberg: Vereinssammlung (Feuerwehr), Termin noch nicht bekannt.