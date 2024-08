Mosbach/Mudau. (weid) "Und plötzlich bist du genau da – im Einsatz" – so lautet der Leitsatz des Einsatzkräfte-Nachsorge-Teams der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), das am Ende des 6. Benefiz-Golfturniers der "Bürgerstiftung für die Region Mosbach" mit einem stattlichen Spendenbetrag unterstützt wurde. Dabei handelt es sich um ein Hilfsangebot für Rettungskräfte, die nach psychisch besonders belastenden Einsätzen selbst Hilfe benötigen. Konkret sollen mit der finanziellen Unterstützung Lehrgänge zur Weiterbildung für die ehrenamtlich tätigen Helfer der PSNV finanziert werden. Die zahlreichen Sponsoren des besonderen Turniers sammelten insgesamt 10.000 Euro für den guten Zweck. Gespielt wurde auf dem Gelände des Golfclubs Mudau, das die Besitzerfamilie Putzer für die Benefizveranstaltung gratis zur Verfügung stellte.

Als Spendenempfänger ausgewählt wurde das Projekt (wie jedes Jahr) vom Kuratorium der Bürgerstiftung. "Wenn wir nach passenden Projekten oder Initiativen in der Region Neckar-Odenwald Ausschau halten, schauen wir konkret darauf, wer bereits wie unterstützt wird, und wer Hilfestellung bei der Ausführung einer vielversprechenden Idee braucht", erklärt Dr. Harald Genzwürker, Mitglied jenes Kuratoriums. Bei vorangegangenen Veranstaltungen wurde so unter anderem der ambulante Kinderhospizdienst unterstützt, dieses Mal leiste man "erste Hilfe" für die Seele von Einsatzkräften im Rettungsdienst, so Genzwürker weiter.

Die Hilfe kommt gerade recht, denn die Einsatzzahl des PSNV könnte laut dessen Mitglied Christoph Jüttner, zuvor 16 Jahre beim Roten Kreuz Mosbach, in diesem Jahr "Grenzen sprengen" und die 100 überschreiten. Das Ziel bestehe daher darin, mehr Leute mit einer Zusatzausbildung an das Einsatzkräfte-Nachsorge-Team heranzuführen. Die Ausbildung verfüge über fünf Teilgebiete, der Abschluss des nächsten Kursbausteins zum Thema Suizidprävention ist für Januar 2025 geplant. Laut Jüttner ist in Bezug auf diesen Ausbildungsbaustein mit Kosten zwischen 3000 und 4000 Euro zu rechnen, wobei diese Rechnung von etwa 15 Teilnehmenden ausgeht. Für die Teilnahme an der Weiterbildung zur Kollegenhilfe wird die Grundausbildung zur Psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene (PSNV-B) vorausgesetzt.

Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung, dankte den Sponsoren, der Gastgeberfamilie Putzer sowie dem Organisationsteam um Patricia Spitzer und Jürgen Böhm, sowie allen, die für den reibungslosen Ablauf des Programms und für einen angenehmen Tag sorgten. An dessen Ende stand die Ehrung der Turniersieger und die Übergabe des Spendenschecks an Christoph Jüttner. Beim Turnier selbst waren 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 17 bis 80 Jahren aktiv. Die nächste Auflage ist bereits fest geplant, sie soll am 3. August 2025 an gleicher Stelle stattfinden.

> Die Bestplatzierten der einzelnen Kategorien im Überblick: Stableford – Brutto- Klasse weiblich: 1. Heidrun Dexheimer (22 Punkte); Stableford – Brutto- Klasse männlich: 1. Jasper Wuscher (36 P.); Stableford- Nettoklasse A (Mixed): 1. Hans Egenberger (43 Punkte), 2. Stephan Wirz (40); 3. Walter Seitz (39); Stableford- Nettoklasse B (Mixed): 1. Carmen Fröschle (42 P.); 2. Kai Schnabel (39); 3. Christin Wuscher (36); Stableford – Nettoklasse C (Mixed): 1. Willi Endele (45); 2. Michael Förch (44); 3.Antje Kapell (43). Darüber hinaus gab’s noch einige Sonderpreise: "Longest Drive": Jasper Wuscher (283 Meter); "Nearest to the Pin": Rolf Götz (41 cm); "Nearest to the Fuchs" (männlich): Hans Egenberger (74 cm); "Nearest to the Fuchs" (weiblich): Juliane Bechtold (73 cm).