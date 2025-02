Mosbach/Elztal. (schat) Dass man als gemeiner Pendler im morgendlichen Berufsverkehr Richtung Mosbach mitunter Geduld haben muss, ist nicht neu. Wer in den Morgenstunden von Osten kommend gen Hochschulstadt unterwegs ist, kennt sich mit stockendem Verkehr ganz gut aus.

Wenn nun allerdings noch eine Fahrspur eingezogen und der Verkehr mittels Ampelanlage geregelt wird, dann kann es richtig zäh werden. Von "Verkehrseinschränkungen durch Rodungsarbeiten an der B27/292" kündete eine Mitteilung der Stadt Mosbach bereits zu Wochenbeginn. Am heutigen Dienstag kam es dann eben auch zu den prophezeiten Einschränkungen im Abschnitt zwischen Dallau und Mosbach.

Hintergrund waren Rodungsarbeiten im Bereich zwischen der Ausfahrt L525 Limbacher Straße und der Ortseinfahrt Neckarburken, die von 8.30 bis 15.30 Uhr unter halbseitiger Sperrung der stark frequentierten Bundesstraße erledigt wurden.

Am Nachmittag waren die verkehrsbeeinträchtigenden Maßnahmen abgeschlossen, die halbseitige Sperrung (mitsamt Ampelregelung) konnte wieder aufgehoben werden. Foto: zg

Eine "vorübergehende Verlangsamung des Verkehrs" war vorausgesagt – in der Praxis und in der Rushhour konnte die Reisezeit von der Ortsmitte Dallau bis ins Zentrum von Mosbach schon mal 40 Minuten betragen. Da halfen auch vermeintlich clevere Umfahrungen (von manchen Verkehrsteilnehmern etwa via Wohngebiet Neckarburken oder Schützenhaus Mosbach ausgemacht) nicht.

Die gute Nachricht: Ab heute muss man allenfalls die "normalen" Verlangsamungen des Berufsverkehrs zwischen Elztal und Mosbach ertragen. Die Rodungsarbeiten unweit der Bundesstraße konnten nämlich am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr und damit sogar ein wenig früher als geplant abgeschlossen werden. Die Ampelanlage wurde kurz darauf wieder abgebaut, die Fahrbahn freigemacht.

Begründet werden die Baumfällungen von den Stadtwerken Mosbach (die als Grundstückseigentümer hier verantwortlich sind) mit der Verkehrssicherungspflicht. Bei Überprüfungen durch Forstgutachter sei klar geworden, dass der Baumbestand rund um die Kupferlochquelle zum Teil massiv geschädigt ist.

Zahlreiche Bäume auf dem Grundstück müssen aufgrund des sogenannten Eschentriebsterbens gefällt werden, da die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, erklärt Ralf Winkler, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf RNZ-Nachfrage. Einige Robinien wiederum seien aufgrund von Pilzbefall zu entnehmen.

Im Rahmen der Aktion wurden 15 kranke Bäume in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße von einem Spezialkran gefällt – um den genannten Pflichten der Verkehrssicherung nachzukommen.