Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Ich habe gedacht, es sei ein Aprilscherz. Ich finde es skandalös", sagte Markus Pfeil von der gleichnamigen Fahrschule in Buchen am Montag im Gespräch mit der RNZ. Der Grund für seinen Ärger: Durch Warnstreiks bei Tüv Süd seien bei den Fahrschulen in Mosbach und Buchen seiner Einschätzung nach über 100 Theorieprüfungen ausgefallen.

Das Problem daran: Die