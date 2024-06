Von Tanja Radan

Mosbach/Buchen. "Ich bin sehr gerne und mit großem Engagement Priester und in der Kirche tätig. Vor allem hier vor Ort leiste ich gerne als Dekan meinen Dienst und gehe meiner Berufung nach", erzählt Johannes Balbach beim Besuch der RNZ anlässlich seines 60. Geburtstags, den er am heutigen Donnerstag feiert. "Mit 60 beginnt eine neue Lebensphase, und ich bin dankbar, dass ich fit bin, und hoffe, dass das noch lange so bleiben wird. Es gibt nämlich viele, denen es nicht gut geht", meint er nachdenklich.

Johannes Balbach, der im Januar 2008 zum Dekan des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen ernannt worden war und sich in seiner dritten Amtszeit befindet, wurde am 20. Juni 1964 in Mannheim als Jüngster von sechs Geschwistern geboren. Er wuchs in einem liebevollen, behüteten, kirchlich und religiös geprägtem Elternhaus auf. In den Glauben und die Kirche sei er damals dementsprechend "mit reingerutscht".

Dennoch wollte er nach dem Abitur am Technischen Gymnasium eigentlich Mathematik und Physik studieren. "Ich habe dann aber einen Freund nach Freiburg begleitet, der dort in die Theologie hineinschnuppern wollte, war begeistert, sagte ,jawohl‘ und habe dort angefangen", erinnert er sich. Ihn faszinierte nicht nur die Theologie als Fach: "Insbesondere haben mich Menschen begeistert, die ich im kirchlichen Kontext kennengelernt habe. Auch die Feier der Eucharistie hat mich immer sehr bewegt. Sie ist eine Kraftquelle, die das Leben bereichern kann."

Während des Theologiestudiums in Freiburg und Wien kam es zu einem Schicksalsschlag, der sein Selbstverständnis als Priester bis heute prägt: Seine Mutter wurde krank und starb. "Es ist mir ganz wichtig, Menschen in Trauerphasen und bei Sorgen und Nöten zu begleiten, ohne ihnen mit religiösen Floskeln zu begegnen oder ihnen ein religiöses Pflaster aufzukleben. Es geht vielmehr darum, genau hinzuhören und gemeinsam einen zukunftsfähigen Weg sowie Mut und Hoffnung zu finden."

Johannes Balbach, der die Seelsorgeeinheit Buchen seit 2008 und seit 2022 auch die Seelsorgeeinheit Mudau leitet, wurde 1990 in St. Peter im Schwarzwald zum Diakon und 1992 in der Jesuitenkirche Heidelberg zum Priester geweiht. Sein Vikariat verbrachte er in Eberbach und Tauberbischofsheim, 1997 trat er seine erste Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Leimen an. 2008 kam er nach Buchen.

Balbachs Primizspruch lautet "Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade" (Psalm 119,105). Und dieser Psalm war zufälligerweise auch der Konfirmationsspruch von Pfarrerin Irmtraud Fischer, die viele Jahre die evangelische Christuskirchengemeinde in Buchen leitete und nun im Ruhestand ist. "Wir haben guten Kontakt und sind befreundet", freut sich Balbach.

In Buchen wird die Ökumene seit Jahren gelebt, und er wünscht sich, dass die ökumenische Vereinbarung, die von den evangelischen Kirchenbezirken Mosbach, Adelsheim-Boxberg und dem katholischen Dekanat Mosbach-Buchen getroffen wurde, nach der Auflösung des Dekanats 2026 und der Versetzung Balbachs nach Weinheim weiterlebt. "Ich denke, dass das Miteinander der Christinnen und Christen die Zukunft ist. Die Konfessionen haben gemeinsam die Verantwortung, den Menschen beizustehen."

Wie es 2026 mit Balbachs Herzensprojekt, dem im Jahr 2011 im Zuge des Dekanatsfests gegründeten Kinderhilfefonds, weitergeht, ist ebenfalls offen. "Wir wollten damals einen sozialen Aspekt setzen, da es im Landkreis viele Kinder gibt, die sich nicht alles leisten können. Ich hoffe sehr, dass der Kinderhilfefonds weiterhin bestehen wird."

Und was ihm in all den Jahren ganz besonders ans Herz gewachsen ist, ist Buchen an sich. Er liebt das Rochusfest, die Buchener Feste im Allgemeinen und natürlich auch die Faschenacht. "Als ich nach Buchen kam, hatte ich vor dem Gottesdienst am Faschenachtssonntag und der Predigt in Reimform schon etwas Bauchschmerzen, da ich die Tradition aus Mannheim nicht kannte. Aber ich lasse mich gerne auf Neues ein und mag Herausforderungen. Jetzt macht mir dieser Gottesdienst richtig viel Spaß", lacht er.

Balbach mischt sich bei Festen gerne unter die Menschen und hat Freude an der Begegnung. "In Buchen feiert man gerne miteinander. Buchen ist eine sehr liebenswerte und offene Stadt, ich schätze die Geradlinigkeit der Menschen, und ich finde es sehr schön, hier wohnen zu dürfen." Er schätzt zudem die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Vereine und Gruppen sowie die enge und vertrauensvolle Kooperation zwischen der Stadt, den Ortsteilen und den Kirchen. "Das alles macht das Leben hier vor Ort zu etwas Großartigem!"

Info: Dekan Balbach feiert seinen Geburtstag am Sonntag, 14. Juli, nach dem um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst mit einem Sektempfang vor der Stadtkirche St. Oswald in Buchen.