Neckarelz. (stm) Seit September bereichern zwei neue Stände den Wochenmarkt am Donnerstag in Neckarelz. Durch den Mosbacher Wochenmarkt bereits erprobt, tragen die Biobackstube Fritze-Beck mit frischen Back- und Teigwaren aus eigener Herstellung und die Allgäuer Käse Hexe mit einem Angebot an Allgäuer und Voralberger Käse, Tiroler Schinken, Speck, Kaminwurzen, Salami, Hausschnaps, Schüttelbrot und Butterschmalz zum attraktiven Angebot auf dem Neckarelzer Wochenmarkt bei.

Bisher sind dort die mobile Kaffeebar "Mokaba", die Familie Winter mit Obst und Gemüse und Ramon Bentz mit seinen Dampfnudeln, Suppen und Soßen vertreten. Je nach Saison ist auch der Obst- und Gemüseverkauf Brox dort anzutreffen. Der Wochenmarkt findet immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Neckarelz statt.