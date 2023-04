Mosbach. (RNZ/zg) Der runde Geburtstag soll glamourös und unter (aktiver) Beteiligung echter Hochkaräter gefeiert werden: Die Tanzschule Tängo begeht am 13. Mai ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Galaball in Mosbachs guter Stube, der Alten Mälzerei.

Mit von der Partie sind internationale Stargäste wie Tanya Gutiérrez & Sebastián Avendaño, zweifache Tango-Weltmeister aus Kolumbien, sowie Ridnyy Rostyslav und Kapustine Sofiia Kharkiv, Ukrainische Meister in den lateinamerikanischen Tänzen.

Mit beeindruckenden Tanzshows wollen sie das Publikum begeistern. Auch die eigene Hip-Hop-Crew der Tanzschule "So What", die sich bei der Weltmeisterschaft auf den 8. Platz getanzt hat, will mit ihrer neuen Show für bleibende Eindrücke und besondere Stimmung sorgen. Die Musik des Abends steuert die Galaband "Top Tones" bei. Der Ball in der Mälzerei beginnt um 19.30 Uhr und endet erst nach Mitternacht, Einlass wird ab 19 Uhr gewährt.

"Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Gästen 25 Jahre Tanzschule Tängo! zu feiern", sagt Frank Roder, der 1998 das Wagnis auf sich nahm, die Schule in Mosbach zu gründen. "Unser Jubiläumsball wird eine wunderbare Nacht voller Tanz, Musik und Show werden, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird", prophezeit Roder.

Info: Alle Tanzbegeisterten sind eingeladen, an diesem besonderen Abend dabei zu sein und gemeinsam zu feiern. Der Kartenverkauf für die Gala hat bereits begonnen. Tickets können unter Telefon 06261/914200 oder über die Homepage www.taengo.de geordert werden.