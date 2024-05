Im Bereich hinter dem Roberner See (Bildmitte) soll der Windpark Mosbach entstehen. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für die Überlassung eines städtischen Waldgrundstücks an die Iqony GmbH zur Errichtung von Windkraftanlagen; auch die Stiftung Schönau stellt dort Flächen zur Verfügung. Foto: Thomas Kottal