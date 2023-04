Mosbach. (schat/stm) Unsere Mobilität befindet sich im Wandel. Nicht nur im automobilen Bereich, wo Elektroautos boomen und auch autonomes Fahren weiter (und mitunter kontrovers) thematisiert wird. Zunehmend Beachtung findet inzwischen auch der Radverkehr, auch dank E-Bikes haben viele Menschen in Deutschland das Zweirad für sich und die eigene Mobilität wiederentdeckt.

Dabei sind die infrastrukturellen Voraussetzungen nicht überall so, dass sie dem Drang nach Mobilität auf zwei Rädern entgegenkommen. Auch in Mosbach beschäftigt man sich daher mit der Weiterentwicklung des Radwegenetzes, sucht nach Wegen der Verbesserung. Am Samstag, 22. April, will man mögliche Optionen im offenen Austausch erörtern. Radfahren in Mosbach – wie der aktuelle Stand ist und wie es weitergehen kann, soll im Rahmen einer Infoveranstaltung ab 10 Uhr mit Bürgerinnen und Bürgern im Unteren Rathaussaal diskutiert werden. Das Radverkehrskonzept für Mosbach und seine Ortsteile wird derzeit fortgeschrieben. Aus dem Erstentwurf von 2009 wurde bereits eine Reihe von Maßnahmen von der Stadt umgesetzt. Im Zuge der Aktualisierung des Konzepts hat ein Arbeitskreis mit der Verwaltung und dem beauftragten Planungsbüro die wesentlichen Probleme und wichtige Fragestellungen erörtert. Die bisher erarbeiteten Ergebnisse werden in der Veranstaltung vorgestellt. Nun ist die breite Öffentlichkeit am Zug – Interessierte sind eingeladen, sich am Samstag zielführend einzubringen.