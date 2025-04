Mosbach. (stm) Was kommt anstatt der alten Turnhalle in der Waldstadt und wie kann man sich den Neubau des Waldstadtzentrums vorstellen? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Antworten auf diese Fragen bietet eine Ausstellung, in der 20 Entwürfe der am ausgelobten Wettbewerb beteiligten Architekten gezeigt und erläutert werden. Die Ausstellung in der Turnhalle Waldstadt wird am Dienstag, 29.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote