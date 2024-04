Von Stephanie Kern

Mosbach. Seit ein paar Tagen gilt in der Europäischen Union das "Recht auf Reparatur". Hersteller müssen Produkte nach der gesetzlichen Gewährleistungszeit zu angemessenen Preisen und innerhalb angemessener Zeiträume reparieren und Verbraucher müssen Zugang zu Ersatzteilen, Werkzeugen und Reparaturinformationen haben. Den Spaß und die Freude an der Reparatur gibt es in Mosbach schon jahrelang, seit 2017 sind ehrenamtliche Reparateure des Repair-Cafés einmal im Monat im evangelischen Gemeindezentrum in der Mosbacher Waldstadt aktiv, "nachhaltig unterwegs".

Und dort steht nun auch seit Donnerstag eine Ausstellung rund um das Herzensthema von Markus Schmelcher, sozusagen dem Vater des Repair-Cafés. Ausgeliehen ist die Ausstellung von der "Anstiftung" in München. Diese unterstützt eigenen Angaben zufolge "Räume und Netzwerke des Selbermachens", also interkulturelle und urbane Gärten, offene Werkstätten und auch Reparatur-Initiativen wie in der Waldstadt (und neuerdings in Neckarelz). Die kostenfreie Ausstellung wurde von der Technischen Universität in Berlin konzipiert und steht selbst ganz im Motto von Ressourcenschonung und Upcycling. Alte Fahrradschläuche halten die Ausstellungstafeln aus Wellpappe zusammen, eine Fahrradfelge dient als Aufhänger für Infoblätter, fast wie ein Mobile.

Ein bisschen spannend war es schon, ob das mit der Ausstellung zum anvisierten Termin wirklich klappt. "Um 10 Uhr hatte ich noch nichts von der Spedition gehört, aber um 12 Uhr war sie dann da", erzählte Schmelcher bei der offiziellen Eröffnung nur sechs Stunden später. Aber der Aufbau ist ja kein Problem für so geübte Handwerker wie die zwölf aktiven Reparierenden.

Folkhard Krall, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Mosbach und somit Hausherr im evangelischen Gemeindezentrum, bedankte sich bei allen, die geholfen haben "und vor allem die Idee hatten". "Manches überlebt nur, weil es in Gebrauch ist und gepflegt wird", sagte Krall und verband damit das Lob an jene, die sich einsetzten, damit "alte Schmuckstücke" noch weiter genutzt werden können. Krall schlug den Bogen zur Schöpfungsgeschichte. "Und siehe, es war sehr gut", zitierte er aus der Bibel. "Das ist wohl der Grund, warum Sie Dinge reparieren." Und auch die Erhaltung der Erde hänge davon ab, dass wir nachhaltig damit umgehen, was da ist, was schon "sehr gut" ist. "Gott hat unsere Erde sehr gut eingerichtet. Das prägt uns Christen. Und jeder, der sich für die Bewahrung der Erde einsetzt, der landet irgendwann – im Repair-Café."

Man wolle "Lust aufs Reparieren" machen mit der Ausstellung, die zum Hören, Mitmachen, Entdecken einlädt. Schmelchers Dank galt neben der evangelischen Kirchengemeinde auch der katholischen Seelsorgeeinheit Mose, die in Neckarelz das zweite barrierefreie Domizil für Reparaturen stellt. Barrierefrei, weil jeder dazu eingeladen ist, bezahlen muss man nichts, das Team arbeitet auf Spendenbasis. "Und so kann jeder geben, was er kann." Die Freude in den Gesichtern der so Beschenkten sei der größte Lohn. "Vor allem Kinder und ältere Menschen sind so dankbar für unser Tun", so Schmelcher.

Neben den Reparaturen steht aber auch die Gemeinschaft im Fokus der zwei monatlichen Angebote, und so galt Schmelchers Dank auch den Teams der Kirchen-Cafés, die für den geselligen Teil den passenden Rahmen schaffen. "Zusammen können wir hier etwas bewegen", zeigte sich Schmelcher überzeugt.

"Reparieren macht Spaß", erzählte einer der Besucher. Und ein anderer berichtete von der Bohrmaschine seines Vaters. Die stammt aus dem Jahr 1940 (!), wenn etwas kaputtgeht, wird sie repariert und weiter genutzt. "Nachhaltig unterwegs", der Leitspruch von Markus Schmelcher, passt dazu wie gemacht.

Apropos machen: Das würden die Reparierenden gerne in Kooperation mit den Eisenbahnfreunden in festen, eigenen Räumlichkeiten. Zum Aufbau einer "offenen Werkstatt" suchen sie etwa 80 bis 100 Quadratmeter – seit mittlerweile zwei Jahren. Denn auch wenn die beiden Kirchengemeinden ein Domizil stellen, wäre eine eigene Werkstatt mit Platz für ein Ersatzteillager oder eine Standbohrmaschine "wünschenswert". Christian Boge von den Eisenbahnfreunden: "Vielleicht findet sich ja jemand, der bereit ist, uns Räumlichkeiten zu stellen." Wie wichtig ein solches Angebot ist, zeigt der Besuch des Repair-Cafés, um die 20 Reparaturen sind es pro Öffnungstag. "Manchmal bilden sich regelrechte Schlangen", so Schmelcher.

Info: Die Ausstellung im evangelischen Gemeindehaus ist bis 17. Mai nach Anmeldung geöffnet. Kontakt: Tel.: 0151.56645675 oder https://tinyurl.com/Aus-Termine.