Von Peter Lahr

Mosbach. Die Verbindung zwischen poetisch anmutenden Texten und Rockmusik tragen die Jungs von "Poems On The Rocks" bereits im Projektnamen. Wer dabei an James Bond oder Poems for Laila denkt, ist vielleicht gar nicht ganz so falsch gewickelt oder gerührt oder geschüttelt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Bereits 2004 entwickelten die Stuttgarter