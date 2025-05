Mosbach. (stm) Hitze ist das größte durch den Klimawandel bedingte Gesundheitsrisiko. Sie kann für alle Menschen gefährlich werden, und die Gefahr wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Doch das Bewusstsein für die Gefahren von Hitze und die Maßnahmen zum Schutz, insbesondere für gefährdete Personen, sind in der Bevölkerung noch nicht ausreichend vorhanden.

Aus diesem Grund findet am Mittwoch, 4. Juni, wieder der bundesweite Hitzeaktionstag statt. Getragen wird er unter anderem von der Bundesärztekammer, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit sowie zahlreichen weiteren Partnern auf Bundes- und Landesebene. Auch die Stadt Mosbach wird sich in diesem Jahr mit Projekten am Hitzeaktionstag beteiligen.

Von 9 bis 12 Uhr wird es in der Altstadt an der Hauptstraße, etwas nördlich des Marktplatzes, verschiedene Informationsstände geben. Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Stern-Grundschule werden an ihrem Stand die Bedeutung von Wasser in Zeiten extremer Hitze veranschaulichen: In einem Experiment zeigen die Kinder, wie Regenwasser durch unterschiedliche Sediment- und Gesteinsschichten gefiltert wird.

Bei einem "Wasser-Kreuzworträtsel" kann das Wissen zum Thema getestet werden. Am Stand der AOK erhalten interessierte Bürger Informationen zum Hitzetelefon, korrektem Sonnenschutz und unterschätzten Risikofaktoren. Das Deutsche Rote Kreuz wird die Besucher an ihrem Stand über Hitzeschäden wie zum Beispiel Hitzschlag, Dehydrierung und Kreislaufprobleme aufklären.

Der Mosbacher Stadtseniorenrat lädt um 12 Uhr zu einem Vortrag von PD. Dr. med. Harald Genzwürker in die Stiftskirche am Mosbacher Marktplatz ein. Genzwürker ist leitender Notarzt im Neckar-Odenwald-Kreis und wird über präventive Maßnahmen und persönliche Schutzstrategien bei Hitze referieren.

Sein Vortrag wird sich unter anderem auch um besondere Hitzegefahren für die Gesundheit älterer Menschen drehen und was bei der Lagerung und Einnahme von Medikamenten bei hohen Temperaturen zu beachten ist. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ein weiterer spannender Programmpunkt ist die Medienausstellung in der Mediathek, die sich den Themen Klimawandel und Hitzeschutz widmet. Besucher können Fachbücher und Ratgeber durchstöbern, die unter anderem wertvolle Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten bei Hitze bieten.

Info: Weitere Informationen und Hitzetipps finden sich auf der städtischen Webseite www.mosbach.de.