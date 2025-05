Von Adrian Brosch und Rüdiger Busch

Buchen. Einmal der Star in der Manege sein und über sich hinauswachsen – welches Kind möchte das nicht? Diesen Traum ermöglicht dem Buchener Nachwuchs in den letzten 14 Tagen der Projektzirkus "Simsalabim": Im Rahmen spannender und lebendiger Aktionstage ("Schüler lernen Zirkus") ging und geht es an der Jakob-Mayer-Grundschule und an der