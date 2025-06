Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Stefan Scherzer ist angetreten, um zu bleiben. Seit Mitte April steht der 54-Jährige an der Spitze der Mosbacher Kriminalpolizei. "Ich bin an meinem Ziel angekommen, will nichts mehr anderes werden – Endamt erreicht", betont er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Eine gute Stunde lang erzählt der Erste Kriminalhauptkommissar