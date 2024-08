Mosbach. (schat) "Ohne ihn wäre der Sport ärmer" überschrieb die RNZ einst einen Beitrag zum 80. Geburtstag des "Vorzeige-Ehrenamtlichen" Walter Kappl aus Mosbach. Nun ist der Sport tatsächlich ein wenig ärmer, Walter Kappl verstarb am Mittwoch im Alter von 99 Jahren.

Von Kindesbeinen an hatte sich Kappl dem Sport verschrieben, war bis ins hohe Alter am Sportgeschehen in der Region