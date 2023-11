Mosbach. (RNZ) Von einer stadtbekannten Persönlichkeit muss man in Mosbach Abschied nehmen: Walter Kapferer (Foto: privat) ist am Mittwoch nach einem langen, erfüllten Leben im Alter von 88 Jahren verstorben. Bereits mit 26 Jahren in den Gemeinderat gewählt, wirkte Kapferer drei Jahrzehnte im Entscheidungsgremium der Großen Kreisstadt, prägte die Entwicklung Mosbachs mit viel Idealismus und Engagement mit.

Als Freier Wähler war Walter Kapferer in der Stadtpolitik, gemeinsam mit dem Gründer der hiesigen Freien Wählervereinigung, Dr. Erich Weiler, bestrebt, eine parteiunabhängige und sachorientierte Politik zu vertreten. Das Wohl der Bürger der Stadt Mosbach rückte man dabei immer in den Mittelpunkt. Von 1962 bis 1992 war er Mitglied im Mosbacher Gemeinderat, 1971 bis 1973 zudem als Kreisrat der Freien Wähler aktiv. Viele Jahre unterstützte er als ehrenamtlicher Stellvertreter Mosbachs Bürger- und Oberbürgermeister bei repräsentativen Verpflichtungen. Die goldene Ehrennadel der Freien Wählervereinigung wurde ihm für sein herausragendes Engagement verliehen, ebenso im Jahre 1993 die Pfalz-Graf-Otto-Medaille der Stadt Mosbach.

Beruflich stand Walter Kapferer als Apotheker und Inhaber der Stadtapotheke Mosbach in der Verantwortung, die er 1969 von seinem Vater übernommen hatte und im Jahr 1997 an seine Tochter übergab. Zudem war er in vielen Vereinen ehrenamtlich tätig, u. a. beim Tennisclub Mosbach, wo er sich als Vorsitzender und als Beirat einbrachte.

Noch während seiner Berufstätigkeit lernte er das Land Namibia kennen – und lieben. Es war ihm ein großes Anliegen, in diesem für ihn "faszinierenden Land" Kinder in ihrer schulischen Ausbildung und ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Lions-Club Mosbach und durch großen persönlichen Einsatz konnten zahlreiche Schulprojekte in Namibia realisiert werden. Als großen Wunsch formulierte Walter Kapferer zuletzt, dass diese Unterstützungsprojekte auch nach seinem Tod weiter Früchte tragen.

Mit seinem vielfältigen Engagement hat der Verstorbene also nicht nur in Mosbach, wo man Walter Kapferer ein ehrendes Andenken bewahren wird, Spuren hinterlassen.