Neckarelz. (RNZ) Kurzentschlossene aufgepasst: Am Freitag und Samstag bevölkern die Folkies wieder den Burggraben in Neckarelz. Zum elften Mal wird Folk am Neckar mit internationalen Künstlern aufwarten. Traditionelle Klänge sollen dabei mit modernen Elementen verschmelzen, ein echtes Folkmusik-Erlebnis schaffen.

Das Festival wird heute um 19 Uhr von Gatehouse aus Irland eröffnet. Von