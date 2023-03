Wirklich sehenswert ist das, was Honnef da präsentiert, gerade in den Dialogen merkt man nicht, dass eine Person da spricht. Honnef fühlt mit den Figuren auf der Bühne so mit, dass man den Blick kaum von ihm lassen kann. Sei es als Marie, die mit sich kämpft, sei es als Arzt, der von seinem Probanden angeekelt ist, sei es als Hauptmann, der die Tugend ...

Ein Aha-Effekt ist das, wenn Woyzeck aus dem Kleiderhaufen am Boden (so symbolträchtig: Man denke an die zurückgebliebenen Schuh- und Kleiderberge in Auschwitz), wenn nun aus diesem Haufen die erste Figur zum Leben erwacht. Wie Untote wirken diese Figuren, die Puppen sind nicht schön, eher gruselig.

Rouven Honnef brachte das Drama um den Soldaten Woyzeck ganz allein auf die Bühne. Die restlichen Figuren waren genau das: Figuren, also Puppen, denen Honnef seine Stimme und seinen Gesichtsausdruck lieh. Das Bühnenbild zeigte schon die ganze Ödnis, mit der sich Woyzeck auseinandersetzen muss. Er ist arm, so arm, dass er sich neben seiner Tätigkeit als Soldat als Proband für den Arzt und rechte Hand des Hauptmanns verdingt, um Geld für seine Freundin Marie und den unehelichen Sohn zu verdienen.

Mosbach. Der "Woyzeck" ist in diesem und im kommenden Jahr für die Abiturientinnen und Abiturienten in Baden-Württemberg Sternchenthema. Aus diesem Grund gab es für die angehenden Abiturienten des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach ein Gastspiel des "Theater mobile Spiele" aus Karlsruhe.

Von Stephanie Kern

Ungefähr 30 Jahre nach dem Tod von Georg Büchner wurden die ersten Menschenschauen abgehalten, Menschen wie Tiere in Käfigen gehalten und ausgestellt. Die Inszenierung von Regisseur Thorsten Kreilos nimmt diesen Sachverhalt als Ausgangspunkt. Die Bühne wird von einem Zaun begrenzt, wenn das Signal zum Essen ertönt, scheppert eine Lautsprecherstimme aus dem Hintergrund. "Sehet die Kreatur", ruft sie.

Neben Hauptmann, Arzt und Marie erweckt Honnef auch den Tambourmajor zum Leben. Dieser beginnt eine Affäre mit Marie und das Unglück strudelt weiter. "Unsereins hat doch nur ein Eckchen von der Welt", sagt Marie und trifft damit den Nagel von Woyzecks Leid auf den Kopf. Die Kritik an der (Doppel-) Moral der Gesellschaft verkörpert der Hauptmann. Moral stellt er über alles, den armen Woyzeck aber nutzt er aus.

Etwas schwieriger wurde es da schon beim Aufeinandertreffen von Arzt und Hauptmann, da musste man höllisch aufpassen, denn zwischendurch ist auch der Woyzeck-Ausdruck dabei. Ganz besonders bewegend sind aber die Szenen, in denen Woyzeck sich verliert, in denen er selbst nicht mehr weiß, ob er Kreatur, Vieh oder vielleicht doch Mensch ist. "Die Welt ist höllenheiß und mir ist eiskalt."

Das tut richtiggehend weh, wie er da so zusammenbricht. "Ich hab’ keine Ruh’, in meinem Kopf da dreht sich alles." Und genau das kommt auch beim Zuschauer an, sehr intensiv. Ebenso wie das erschreckende Ende. Wie Marie Woyzeck anblickt, kurz vor ihrem Tod, da merkt man, dass auch ein Schauspieler reicht, um Gefühle zu transportieren.

Was bei dieser Adaption fehlt, ist die Vorführung Woyzecks vor den Studierenden des Arztes, doch die ist geschickt zwischen die Szenen gestreut. Jeder der Zuschauer wird damit zum Mitmacher, zum Mit-Demütigenden. "Ein guter Mord, ein echter Mord", scheppert der Lautsprecher. Stille. Applaus. Bravo!

Aufgelöst wurde die Situation dann noch durch das Künstlergespräch mit Honnef. Die Darstellung sei "extrem" gewesen, meinte eine Schülerin. "Hat das Auswirkungen?", wollte sie wissen. "Es ist nicht so, dass das an mir spurlos vorübergeht. Meine Aufgabe ist es, so nahe wie möglich an die reale Emotion heranzukommen." Wirklich sehr bewegend!