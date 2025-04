Mosbach. (cao/pol) Der Heilbronner Polizeipräsident Frank Spitzmüller hat den Ersten Kriminalhauptkommissar Stefan Scherzer vergangene Woche zum Leiter des Kriminalkommissariats Mosbach ernannt. Nach mehreren Führungswechseln seit 2022 soll der 54-Jährige künftig für Kontinuität an der Spitze der Dienststelle stehen.

Offiziell folgt Stefan Scherzer laut Pressemitteilung auf Kriminaloberrat Patrick Oberster, der seit 1. April die Kriminalinspektion 7 in Heilbronn leitet. Da Oberster, dem erst seit Oktober 2022 die Führung bei der Kriminalpolizei in Mosbach oblag, bereits seit einigen Monaten in Heilbronn eingesetzt wird, übernahm jedoch Kriminaloberkommissar Pascal Önsöz das Amt Ende 2024 kommissarisch als Teil seiner Förderphase zum möglichen landesweiten Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst.

Kein Unbekannter

Stefan Scherzer ist kein Unbekannter in den Räumen der Mosbacher Kriminalpolizei. Nach der Ausbildung startete er zunächst bei der damaligen Polizeidirektion Heidelberg seine Laufbahn bei der Kriminalpolizei und stieg 1997 nach erfolgreichem Studium in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. 2002 wechselte der leidenschaftliche Segler und DLRG-Tauchlehrer schließlich zur Polizeidirektion Mosbach und blieb dort bis zur Polizeistrukturreform 2014.

Anschließend durchlief Scherzer mehrere Funktionen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Heilbronn an den Standorten in Heilbronn und in Mosbach. Dadurch qualifizierte sich der zweifache Familienvater schließlich für die ihm nun anvertraute Tätigkeit, die er in Vertretung auch schon mehrfach wahrgenommen habe.

"Mit Erstem Kriminalhauptkommissar Stefan Scherzer bekommen wir einen erfahrenen Kriminalbeamten an die Spitze des Kriminalkommissariats, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat und die Region in und um Mosbach bestens kennt. Ich bin froh um die künftige Kontinuität beim Kriminalkommissariat in Mosbach", so Polizeipräsident Frank Spitzmüller.