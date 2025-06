Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ein ganzer Saal voll zufriedener, dankbarer Menschen – so etwas bekommt man heute nur noch selten zu sehen. Am Dienstagabend war es aber mal wieder so weit, in der Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald versammelte sich eine bunte Gesellschaft, die aus dem ganzen Neckar-Odenwald- und auch dem Rhein-Neckar-Kreis den Weg in die Große