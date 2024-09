Von Heiko Schattauer

Mosbach. Lange hat man sich in Geduld üben müssen, nun öffneten sich endlich die Türen. "Ich wollte jetzt einfach loslegen, nicht mehr weiter warten", erklärt Ilkay Sayin lächelnd, nachdem sie und ihr Team am vergangenen Freitag im "La Toga" erstmals das tun konnten, was sie am liebsten machen: ihre Gäste verwöhnen. Mit dem neuen Restaurant im Herzen