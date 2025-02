Mosbach. (zg) "Schütze dein Bestes – nämlich das Gehirn", unter diesem Motto bringt die Mosbacher Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn schon seit einigen Jahren Schüler das Tragen eines Fahrradhelmes nahe. Polizeihauptkommissar Sven Schuhmacher gestaltete dieser Tage mit methodischer und didaktischer Vielfalt in allen 6. Klassen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) zwei Unterrichtsstunden, um den Schülern die Wichtigkeit eines Helmes zu verdeutlichen. Dabei durfte die Aufklärung darüber, dass ein Helm beim Sturz vor schweren Kopfverletzungen schützen kann und die Auffrischung von Inhalten der Fahrradausbildung aus der 4. Klasse nicht fehlen.

Nachhaltigen Eindruck bei den Schülern machte dabei in der Unterrichtsstunde eine Filmsequenz, in der ein Junge bleibende Gehirnschäden davontrug, da er beim Sturz keinen Helm aufgezogen hatte. Schuhmacher verstand es in seinen Ausführungen auf besondere Weise, die Kinder mitzunehmen und zum Ausdruck zu bringen, dass das Gehirn eines der wichtigsten Organe des Menschen ist: "Nahezu alle Vorgänge werden darüber gesteuert und aus diesem Grund muss das Gehirn ganz besonders geschützt werden."

"Viele Schüler kommen mit dem Fahrrad an unsere Schule, zusätzlich ist geplant, die Radwege in Mosbach weiter auszubauen. Deshalb ist es uns als Schule sehr wichtig, dass wir uns an diesem Präventionsprogramm beteiligen und unsere Schüler dafür sensibilisieren", betonte Schulleiter Jochen Herkert. Er dankte dem Polizeihauptkommissar für seinen Einsatz sowie der stellvertretenden Schulleiterin Elvira Horvath und Christiane Mächnich-Hidri für die Organisation dieser wichtigen Präventionstage am NKG.

Auch Elvira Horvath lobte die altersgerechten Ausführungen von Schuhmacher, die den Schülern eindrücklich die Gefahren vor Augen führten, die das Fahren ohne Helm mit sich bringen kann.