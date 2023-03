Mosbach. (RNZ/stm) Da stimmt die Chemie: Rund 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professoren und Studierende der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM) tagen derzeit wieder in der Alten Mälzerei. Die GBM ist Deutschlands größte biowissenschaftliche Fachgesellschaft mit rund 5000 Mitgliedern aus der ganzen Welt.

Seit 1950 veranstaltet sie jährlich in Mosbach eine internationale Tagung zu einem aktuellen Schwerpunktthema. Mit dem diesjährigen Thema "Immune Engineering – from Molecules to Therapeutic Approaches" beschäftigt sich die 74. Tagung mit der Kraft des menschlichen Immunsystems, die sich derzeit als ein vielversprechender Weg zur Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten erweist.

Startschuss des Kolloquiums war der Empfang am Vorabend der Tagung im Rathaussaal, zu dem die Stadtverwaltung eingeladen hatte. Nach einleitenden Worten von GMB-Präsidentin Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro, Dekanin im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, begrüßte OB Julian Stipp die Wissenschaftler in Mosbach. "Gerade die ruhige, abgeschiedene Atmosphäre, fernab der universitären Städte, wussten die Wissenschaftler schon in den vergangenen 73 Jahren sehr zu schätzen", so Stipp. Um seinen Gästen den historischen Stellenwert des Mosbacher Rathauses zu verdeutlichen, gab er abschließend die Geschichte von Pfalzgräfin Johanna zum Besten, die vom Lumpenglöckle geleitet wieder nach Hause fand.

In lockerer Atmosphäre und einem regen Austausch der GBM-Mitglieder klang der Abend aus – bis das Lumpenglöckle zur Nachtruhe einläutete.