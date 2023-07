Von Ursula Brinkmann

Diedesheim. "Einfach mal machen", das dachte sich die Interessensgemeinschaft "Alte Zeiten" – und machte. Zuerst den Boule-Platz im Diedesheimer Neckarvorland wieder flott und dann ein Eröffnungsfest samt Namensgebung. Zudem kamen so viele, dass noch vor dem Eintreffen des Oberbürgermeisters weitere Biertisch-Garnituren organisiert und aufgestellt wurden.

Auch für Getränkenachschub musste gesorgt werden. Volksfest-Stimmung herrschte am heißen Samstagmittag im Schatten unter der Stelzenbrücke auf Höhe des Brauereiweges. Es ging jedoch um eine rund zwölf mal sechs Meter große Schotterfläche, die in der prallen Sonne lag: der Reinhold-Weber-Bouleplatz.

Reinhold Weber war einer der "Jungs", die vor Jahren den Platz geschaffen hatten, der dann aber in einen Dornröschenschlaf verfiel und nun von den Kameraden wiederbelebt wurde. Einer von ihnen ist Bernd Heck. Wie die anderen habe er früher beim VfK Diedesheim gekickt, bis "die Knochen das nicht mehr mitmachten" und man auf andere Sportarten wie Radfahren und eben Boulespiel umstieg. "Reinhold war die Seele des Unterdorfs, unserer losen Gemeinschaft, die dem VfK weiterhin verbunden ist." Er starb 2017. Der nun sanierte Bouleplatz, der einst unter Webers Regie entstanden war, trägt seinen Namen, sein Geburts- und Todesjahr. Enthüllt haben die hölzerne Tafel an der Ostseite des Platzes seine Enkel.

"Zur Ausstattung haben viele beigetragen", beschrieb Bernd Heck die Aktivitäten. Firmen waren mit Geräten und Material dabei, Privatpersonen mit ihrer Arbeitsleistung. Es sei Julian Stipp gewesen, der noch als OB-Wahlkämpfer im Gasthaus "Krone" den Anstoß gegeben habe, berichtete Heck und erinnerte an den Oberbürgermeister gewandt: "Sie sagten, dass zum Gelingen eines gesunden Zusammenlebens auch Initiativen aus der Bevölkerung wichtig seien." Dass diese Ermunterung in Diedesheim auf fruchtbaren Boden gefallen ist, fand der so Angesprochene natürlich lobenswert: "Sie haben hier im Neckarvorland echt was Vorbildliches gemacht." Das Beste ist in Stipps Augen, dass die Diedesheimer Jungs nicht nur etwas für sich, sondern für alle geschaffen hätten. Ob deren Wunsch, die 25-Euro-Pacht für das Fleckchen in städtischem Besitz erlassen zu bekommen, in Erfüllung geht, das blieb bei der Eröffnung offen.

Nicht offen hingegen blieb eine symbolische Handlung, in diesem Fall natürlich der öffentlichkeitswirksame Griff zu den Eisenkugeln. Die gilt es beim Boulespiel so nahe wie möglich an der kleinen Zielkugel zu platzieren. Was die Diedesheimer Jungs mit Julian Stipp sogleich in die Tat umsetzten und den Reinhold-Weber-Bouleplatz angemessen seiner Bestimmung übergaben.

Fortan können hier alle spielen, die Lust dazu haben. Wer das in zwangloser Gemeinschaft mit den "Platzhirschen" tun will, ist jeweils donnerstags ab 18 Uhr willkommen. "Boulespielen kann jeder, und jeder sorgt für sich selbst." Bei der Eröffnung übernahmen es die Diedesheimer Initiatoren. Mit der kleinen Bewirtung, hatte Bernd Heck in die Einladung zum Eröffnungsfest geschrieben, wolle man ein wenig Geld für die weitere Unterhaltung des Platzes erwirtschaften. "Was darüber hinausgeht, spenden wir der Jugendabteilung des VfK", ergänzte er vor Ort. Dank des großen Zuspruchs dürfte das gar nicht "wenig" geworden sein …