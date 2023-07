Von Heiko Schattauer

Mosbach. "Natürlich!" Die Antwort von Dr. Frank Zundel auf die RNZ-Anfrage ist bestimmt und klar, fast schon ein wenig trotzig: Die Bürgerstiftung für die Region Mosbach lobe "natürlich" auch dieses Jahr wieder den Ehrenamtspreis aus, lässt der Stiftungsvorsitzende wissen. Die Tradition, die man vor eineinhalb Jahrzehnten begründet hat, soll weiter gepflegt, besonderes ehrenamtliches Engagement in unserer Region auch weiter besonders gewürdigt werden. Natürlich.

Im Herbst wollen Zundel und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Bürgerstiftung vier Auszeichnungen an Menschen aus der Region vergeben, die sich für andere starkmachen, sich für die Gesellschaft einsetzen, ohne darum viel Aufhebens zu machen. Ob die- oder derjenige allein, in einem Verein oder in einer Gruppe ehrenamtlich aktiv sind, ist unerheblich, ebenso die Art des Engagements. "Wir sind offen für Bewerbungen aller Art. Die einzige Einschränkung ist, dass die Ehrenamtlichen in der Region Mosbach aktiv sein sollten", erläutert Frank Zundel.

In der Bewerbung sollte sich eine kurze Beschreibung ("eine halbe Seite ist optimal") des jeweiligen Engagements und des/der dabei Verantwortlichen finden, ebenso eine kurze Begründung, warum der/die Vorgeschlagene(n) einen Ehrenamtspreis erhalten sollen, was ihr Wirken besonders wertvoll macht.

"Hilfreich wäre auch ein Ansprechpartner mitsamt Telefonnummer für Rückfragen", ergänzt Michael Keilbach vom Vorstand der Bürgerstiftung, der bereits gespannt ist, welche Bewerbungen die Bürgerstiftung wohl dieses Jahr erreichen. "Wenn wir am Ende die Qual der großen Wahl haben, dann würden wir das gerne aushalten", schiebt Patricia Spitzer, ebenfalls Mitglied des Bürgerstiftungsvorstands, schmunzelnd nach. Natürlich.

Ausgelobt sind auch 2023 wieder insgesamt drei Ehrenamtspreise, die mit 3000, 2000 und 1000 Euro und einer von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestalteten Trophäe dotiert sind. Zudem wird ein mit 3000 Euro verbundener Jugend-Sonderpreis vergeben, der eine besondere Wertschätzung und Unterstützung für ein Projekt/Angebot/Engagement für Kinder und/oder Jugendliche vermitteln soll. "Im Idealfall handelt es sich hier um ein gerade gestartetes Projekt, etwa die Neugestaltung eines Jugendraums unter ehrenamtlicher Regie oder etwas Ähnliches", skizziert der Vorsitzende des Kuratoriums der Bürgerstiftung, Marco Garcia, das Anforderungsprofil für Bewerbungen zum Jugend-Sonderpreis.

Vorgeschlagen werden können aber auch Projekte, die noch in Planung sind, oder Angebote, die bereits bestehen, wie etwa Sport- oder Ferienfreizeiten unter ehrenamtlicher Regie. "Voraussetzung für eine Bewerbung ist hier der klare Fokus auf die Jugend", so Garcia.

Unabhängig hiervon vergibt der Rotary-Club Mosbach-Buchen im Rahmen des Ehrenamtswettbewerbs einen mit 3000 Euro dotierten Sonderpreis für besonderes ehrenamtliches Engagement mit sozialem Hintergrund (die Auswahl trifft hier der RC selbst). Damit gibt es also fünf Ehrenamtspreise mit einem Gesamtwert von immerhin 12.000 Euro.

Zurück zu den Bewerbungen: Chancen auf einen Ehrenamtspreis haben auch uneigennützige Einsätze und Projekte, die in der Vergangenheit bereits vorgeschlagen worden, aber nicht zum Zuge beziehungsweise Preis gekommen waren. "Wir freuen uns auf reichlich Post mit Bewerbungen", sind sich Frank Zundel und Marco Garcia absolut einig.

Entscheidend mitbestimmen bei der Auswahl der Ehrenamtspreisträger oder -preisträgerinnen dürfen auch dieses Jahr wieder die RNZ-Leserinnnen und -Leser. "Natürlich", ergänzt Frank Zundel in diesem Zusammenhang augenzwinkernd: "Schließlich hat sich diese Form der Abstimmung bewährt und inzwischen auch etabliert."

In der Tat: 642 Stimmen gingen im Vorjahr zu den finalen Vorschlägen für die "klassischen" Preisträger und den Jugend-Sonderpreis ein. Und so wird auch diesmal eine Jury eine Vorauswahl treffen und mehrere vielversprechend Vorschläge zur finalen Abstimmung ins RNZ-Voting einbringen. Zu dem wird nach der Bewerbungsphase im Laufe des Septembers aufgerufen.

> Vorschläge für die Ehrenamtspreise 2023 können ab sofort bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach per E-Mail an info@buergerstiftung-mosbach.de eingereicht werden. Infos erhalten Interessierte unter Telefon 06261.8465436.