Mosbach-Neckarelz. (schat) Der Ofen auf Betriebstemperatur, der Bäckermeister im Teil-Ruhestand ebenso: Für den Lions-Club ElzNeckar reaktivierte Thomas Mayer in den vergangenen Tagen gleich mehrfach seine eigentlich ruhende Backstube in Neckarelz. Wohl dem Serviceclub, der einen Bäcker in seinen Reihen weiß. Zumal dann, wenn auf der vorweihnachtlichen To-do-Liste die Produktion von mehr als 10.000 Lebkuchen steht.

"Es läuft", zeigte sich der Chef im Ring – also der Backstube – am Montagabend ganz zufrieden mit dem, was seine Lebkuchencrew da leistete beziehungsweise bereits geleistet hatte. Denn die LC-Mitglieder waren ja nicht das erste Mal backend und verpackend in Neckarelz aktiv.

"Das ist jetzt der vierte Einsatz im Rahmen der Lebkuchenaktion", schilderte Präsident Falko Loy. Vom Teig bis zum fix und fertig verpackten Geschenk sind eben einige Handgriffe nötig, da braucht es Mithilfe möglichst vieler.

Die 22 Mitglieder des jungen Lions-Clubs waren daher allesamt gefragt. "Jeder hat so seine Aufgabe", verdeutlichte wiederum Steffen Kirchgessner. Während er selbst beim finalen Vorweihnachtseinsatz mit der Etikettierung betraut war, kümmerte sich am anderen Ende des großen Backtischs Martin Hess für die Klammern um das große – besser: feine – Ganze.

Wieder andere, so auch der Präsident, füllten die Tütchen und Kartons mit der jeweils stimmigen Anzahl Lebkuchen. In den Runden zuvor hatte noch deren Formgebung und -vollendung im Mittelpunkt des Schaffens gestanden.

"Die Zutaten haben gereicht, alles ist aufgegangen", bilanzierte Bäckermeister Mayer auf der Zielgeraden der Aktion. Rund 11.000 Lebkuchen haben die Löwen am Ende produziert. "Und die sind alle schon verplant und verkauft", berichtete Falko Loy zufrieden.

Seit nunmehr vier Jahren bietet der LC ElzNeckar die Eigenproduktion als Weihnachtsgabe etwa für Unternehmen aus der Region an. Ein Angebot, das seit jeher rege angenommen wird. Wohl auch, weil die Abnehmer, die nun in den kommenden Tagen frei Haus beliefert werden, wissen, dass sie mit der Lebkuchenbestellung mithelfe, Gutes zu tun.

"Mit dem Erlös der Aktion können wir dann wiederum gemeinnützige Projekte in der Region unterstützen", skizziert Präsident Loy. Oder eben andere Aktionen, die gleichfalls dem sozialen Ansatz folgen und die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen zum Ziel hat.

Und so hat nicht nur das Lebkuchen-Backen beim Lions-Club ElzNeckar bereits eine gewisse Tradition, sondern auch die großzügige Spende für die RNZ-Weihnachtsaktion. "Die passt ganz genau zu unserer Idee des Helfens", begründete Loy bei der Scheckübergabe in der Backstube, warum man zum wiederholten Mal großzügige Unterstützung leistet. 1500 Euro fließen dank des LC ElzNeckar in die diesjährige Weihnachtsaktion.

"In Zeiten, in denen es in vielen Bereichen schwierig wird, ist diese verlässliche Unterstützung für unsere Aktion umso wichtiger und erfreulicher", so Redaktionsleiter Heiko Schattauer. Dank solcher Spenden und der großen Hilfe der RNZ-Leserinnen und -Leser könne man das ganze Jahr über ärmeren Menschen aus der Region schnelle und pragmatische Unterstützung leisten. Der kollektive Arbeitseinsatz in der Backstube werde also gleich mehrfach erfreulich nachwirken. Selbst wenn die Lebkuchen dann früher oder später genossen worden sind ...