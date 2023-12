Von Rudolf Landauer

Neckarelz. Seit Mittwoch sind Mosbach und der Stadtteil Neckarelz um eine Attraktion reicher. Stadtrat Manfred Beuchert eröffnete in Vertretung von Oberbürgermeister Julian Stipp die Eisbahn auf dem Messplatz offiziell und begrüßte die zahlreichen Gäste, die schon zuvor am Einlass eine lange Menschenschlange gebildet hatten. Die Besucher waren gespannt auf die neue Anlage.

Beuchert dankte Jonas Backfisch, dem Geschäftsführer von JB Events aus Binau, für diese "wunderbare Initiative", die Backfisch auf die Beine gestellt, alles selbst organisiert habe und auch die gesamten Stromkosten übernimmt. "Diese Kombination aus der Eisbahn und dem winterlichen Ambiente ist eine willkommene Bereicherung für unsere Stadt und die gesamte Region und eine Gelegenheit für Menschen jeden Alters, sich auf glitzerndem Eis zu vergnügen", rief Beuchert den Besuchern zu.

Nach der Eröffnung füllte sich die Eisfläche rasch mit jungen und älteren Schlittschuhläufern – Profis und Anfänger, Familien und Freunde, was genau in der Absicht des Veranstalters liegt. "Lassen sie uns gemeinsam diese Attraktion in unserer Stadt den gesamten Januar feiern", lud der OB-Stellvertreter ein.

Der sehr gute Besucherzulauf gleich zu Beginn produzierte auch ein strahlendes Gesicht bei Jonas Backfisch, der versprach, alles dafür zu tun, damit der Aufenthalt auf der Mosbacher Eisbahn angenehm sein wird und den Gästen Freude bereiten werde.

Die Veranstalter laden am 31. Dezember ab 11 Uhr zum Silvester-Brunch mit Kaffee-Verkostung ein. Freunde des Eisstockschießens können ab 2. Januar immer dienstags ab 18 Uhr ihrem Hobby nachgehen; die Eisbahn wird dann zur Eisstock-Arena. Vereine sind zum 1. Mosbacher Eisstock-Cup eingeladen und können sich unter www.eisbahn-mosbach.com anmelden. Dabei sind Preisgelder von bis zu 600 Euro zu gewinnen.

Der Magier Enzo Paolo zeigt seine Zauberkunst am Freitag, 5. Januar, um 17 Uhr und um 20 Uhr in seiner Close-up-Magic-Show. Tickets können unter reservierung@events-jb.de bestellt werden. Frauen dürfen bei freiem Eintritt am Freitag, 12. Januar, zur "Ladies’ Night" ab 18 Uhr zur Eisbahn kommen und ihren Spaß haben. Tags darauf findet ab 18 Uhr eine Après-Ski-Party statt, der am Sonntag, 14. Januar, ein "Glüh-Gin-Tasting" folgt. Jeden Donnerstag gibt es ab 18 Uhr eine hausgemachte Feuerzangenbowle aus dem Kupferkessel. Am Samstag 27. Januar, steigt dann die große Abschlussparty am Regenbogen-2-Rockschuppen mit DJ Pfeffer.