Von Ann-Kathrin Frei

Mosbach. In sechs Tagen zu Fuß über die Alpen – das schafften 16 Schülerinnen und Schüler der Lohrtalschule gemeinsam mit ihren vier Lehrerinnen und Lehrern. Zu bewältigen hatte die etwas andere Gebirgswandergruppe, die in Spielmansau (bei Oberstdorf) startete, rund 80 Kilometer Fußweg mit über 5000 Höhenmetern. "Wir wollten damit die Gemeinschaft und das ,Wir-Gefühl‘ der Schule stärken", erklärt Schulleiter Carsten Uhrig, der selbst bei der Tour dabei war. Alexander Przypadlo, Devid Schmidt und Markus Zimmermann haben nach der geglückten Alpenüberquerung mit der RNZ über ihre Erlebnisse gesprochen.

"Am Anfang hatten wir wenig Lust, aber nach dem ersten Tag war es dann richtig cool", gestehen die Jungs. Gerade die Aussicht in bzw. von den Bergen hat den Jugendlichen imponiert und die ein oder andere Warte-Pause auf weniger schnelle Mitwanderer bereichert. Losgegangen sind die Schülerinnen und Schüler mit kompletter Wanderausrüstung und einem Rucksack mit allem, was sie für ihre Wanderung brauchten. Der schwere Rucksack sei anfangs ungewohnt und nervig gewesen, erzählen die drei: "Aber irgendwann haben die Schultern dann nicht mehr wehgetan. Man hat sich an das Gewicht gewöhnt." Apropos Gewicht: "Es war ausgemacht, dass das Maximalgewicht von neun Kilogramm nicht überschritten wird. Das haben wir aber nicht mehr kontrolliert. Eine Schülerin war dabei, die einen zwölf Kilo schweren Rucksack auf den Schultern hatte", erzählt der Schulleiter im Nachgang. Doch wer ans Zeil kommen will, der muss sich gegenseitig unterstützen. Alexander Przypadlo, Devid Schmidt und Markus Zimmermann haben dann die schwereren Rucksäcke der anderen getragen. "Wir hatten uns gerade an unser Gepäck gewöhnt, da mussten wir uns auf das Zusatzgewicht umstellen", erklärt das Trio.

Ein wiederkehrend freudiger Moment war immer die Ankunft an den Hütten. "Da konnten wir endlich raus aus unseren Wanderschuhen. Darauf haben wir uns immer sehr gefreut." Ein kleines Problem hatte die ersten Tage der- oder diejenige, die nicht so auf Käsespätzle steht. "Die waren mit richtig würzigem Käse zubereitet – und die ersten drei Tage lang gab es auf den Hütten nichts anderes. Ich habe mich dann nur von Müsli- und Proteinriegeln ernährt", erzählt Devid Schmidt.

Eine Herausforderung sei auch die Schlaf-Situation gewesen: Bettenlager auf engstem Raum, keine Privatsphäre, kalte Duschen, und kaum eine Möglichkeit, Wäsche zu waschen. "Dabei lernt man sich so richtig gut kennen. Man ist rund um die Uhr zusammen, da sind alle Gefühle mal dabei. Und es sind sogar neue Freundschaften entstanden", berichten die drei Jungs. Auch für die Lehrer war das Neuland. "Wir teilten alles zusammen, konnten uns auf der Beziehungsebene nicht verstecken. Es gab kein oben und unten zwischen den Lehrern und Schülern", so Carsten Uhrig.

Ein Erlebnis, das besonders in Erinnerung bleibt, war eine Route mit Schneefeldern. "Wir haben mal gezählt: An diesem Tag sind wir – alle zusammengerechnet – 80 bis 90 Mal hingefallen", lassen Alexander, Devid und Markus wissen. Ebenso ungewohnt war der fehlende Handyempfang. Fast nie hatten die Wanderer Netz. "So richtig gefehlt hat uns das aber nicht, wir haben uns ja immer unterhalten. Mal den Eltern schreiben wäre aber schon cool gewesen."

Sieben Tage war die Gruppe unterwegs. Die Alpen hatten sie aber bereits nach sechs Tagen überquert. "Wir hatten uns noch einen Puffertag eingeplant, falls das Wetter mal nicht mitspielen sollte", erklärt Schulleiter Uhrig. "Den haben wir nicht gebraucht, weshalb wir den letzten Tag in Meran verbrachten." Anstatt, um sechs Uhr aufzustehen, und dann bis in den Abend hinein zu wandern, waren zum Abschluss Schwimmbad und Stadterkundung angesagt.

Damit die 16 Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassenstufe (und ein Schüler der 6. Klasse) gut vorbeireitet waren, hatten sie vor der Tour trainiert, mit Rucksack, Wanderschuhen und Ausrüstung. Ein Teil dieser Ausrüstung wurde gestiftet und wird nun in der Schule gelagert – für die nächste Wandertour.

"Diese Erfahrung war für alle prägend. So ein Erlebnis wird man nie vergessen. Wir werden so eine Tour auf jeden Fall noch mal machen", erklärt Carsten Uhrig abschließend. Ohne eine Sekunde zu überlegen, stimmen Alexander, Devid und Markus ein: "Wir sind auf jeden Fall wieder dabei."