Mosbach. (stk/schat) Für die gute Sache scheuen die Mitglieder des Lions-Clubs Mosbach auch schlechtes Wetter nicht. Bei frostigen Temperaturen und Nieselregen waren Dr. Hans-Peter Hillmeier, Bernd Mackmull, Gerhard Lauth, Claus Kapferer und Präsident Markus Herrmann am vergangenen Samstag beim Wochenmarkt am Ausweichstandort im Gartenweg präsent.

In Konkurrenz zum Angebot der Stammbesetzung drumherum war der kleine Stand des LC aber nicht zu sehen, vielmehr als stimmige, weil nachwirkende Ergänzung. Herrmann und Co. warben nämlich für die Multivisionsshow "Weltberge" von und mit Reinhold Messner am 6. Mai in der Alten Mälzerei in Mosbach.

Die Bergsteigerlegende ist auch mit inzwischen 80 Jahren noch ein Mann der klaren Worte – und nutzt modernste Technik, um seine Erlebnisse und Erkenntnisse in der und über die Berge dieser Welt auch visuell anzureichern. "Das wird ein toller Abend", prophezeit LC-Präsident Herrmann voller Vorfreude.

Vom Kartenverkauf – "der ist schon ganz ordentlich angelaufen" (Gerhard Lauth) – erhofft man sich am Ende einen Erlös für die Unterstützungsaktionen, die der Lions Club immer wieder in der Region ermöglicht. Zahlreiche soziale Projekte oder gemeinnützige Einrichtungen hat man in der Vergangenheit schon mit Spenden bedacht. "Und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun", bekräftigt Markus Herrmann.

Verlässliche Unterstützung leistet der Service-Club alle Jahre wieder für die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. "Weil die Rhein-Neckar-Zeitung und ihre Partner zuverlässig dafür sorgen, dass die Spenden schnell da ankommen, wo sie eben am nötigsten gebraucht werden", begründet der LC-Präsident die wiederkehrende Hilfeleistung. Die summiert sich diesmal auf einen Betrag von 3000 Euro.

"Wirklich beeindruckend" findet diese Unterstützung nicht nur der Leiter der RNZ-Redaktion Mosbach, Heiko Schattauer, der den Spendenscheck der Lions-Delegation beim Wochenmarkt ebenso gerne wie dankbar entgegennahm. Mit der großzügigen Hilfeleistung des LC Mosbach könne man eine Vielzahl bedürftiger Menschen in der Region ganz direkt unterstützen, ihnen aus prekären Situationen helfen.

In einer solchen Situation fand sich jüngst auch Markus S., der sich in der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Neckar-Odenwald meldete und um psychologische Unterstützung bat. Er gab an, Konflikte mit der Freundin zu haben. Eventuell stehe eine Trennung an. In der Beratung wurde schnell erkennbar, dass Markus S. neben der aktuellen Krisensituation mit seiner Partnerin noch Weiteres belastete.

Verschiedene Themen wie Alkohol- und Drogenkonsum, Vorstrafe und die Sehnsucht nach seiner Tochter wurden angesprochen. Bis vor Kurzem war S. in einer Ausbildung, die er abbrechen musste, da er in finanzielle Nöte geriet. Er dachte, er müsse sich einen Job suchen, um mehr Geld zu verdienen. Gerade habe er aber überhaupt keinen Job und somit auch kein Einkommen.

Fast beiläufig erwähnte der Ratsuchende, dass er nach dem letzten Beziehungsstreit mit seiner Partnerin nicht wieder nach Hause zurückgekehrt sei. Er würde sich seit Tagen nur draußen aufhalten, am Neckar schlafen. Gegessen habe er schon seit Tagen nichts mehr. "Ich weiß nicht mehr, wie, was und wohin ich gehen soll und Geld für Essen und Trinken habe ich schon lange nicht mehr."

Die Sozialberatung der Diakonie unterstützte ihn bei der Antragsstellung beim Jobcenter. Eine Nothilfe aus der RNZ-Weihnachtsaktion bekam Markus S. sofort, auch wenn er sie nur beschämt annahm. Inzwischen hat er ein WG-Zimmer gefunden. Zudem möchte er sich auf einen Ausbildungsplatz bewerben. "Ich werde es schon schaffen!", ist Markus S. überzeugt.

Spendenkonto: Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97. Für eine Spendenbescheinigung (ab 300 Euro), Adresse angeben.