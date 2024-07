Mosbach. (RNZ/gla) Der Sommer hat gerade erst richtig begonnen, da stellt der Lions Club Mosbach bereits die Weichen für den kommenden Winter, besser: für den Adventskalender. Der Kalender ist längst eine feste Größe im gesellschaftlichen Leben der Region, genießt fast schon Kultstatus. Attraktive Gewinne – allesamt von regionalen Gebern gespendet – machen den Adventskalender seit Jahren zum begehrten Begleiter durch die Vorweihnachtszeit. Gerade mal fünf Euro muss man für ihn investieren, kann damit Gutes tun und auf einen guten Gewinn hoffen.

Das Motiv des diesjährigen Adventskalenders gestalten Kinder der Müller-Guttenbrunn-Grundschule. Sie sind bereits mitten in der etwas anderen Schul-Arbeit. Im Hinblick auf eine außergewöhnliche Veranstaltung des Lions-Clubs Mosbach – ein Abend mit der Bergsteigerlegende Reinhold Messner am 6. Mai 2025 in der Alten Mälzerei – malen die Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar Szenen einer heimeligen Bergweihnacht. Man darf gespannt sein ...

Der Kalenderverkauf soll den Lions zufolge Ende Oktober/Anfang November stattfinden, auf dem Mosbacher Marktplatz, im Kaufland und bei zahlreichen Fachgeschäften. Dieser Tage hat sich der Lions-Club Mosbach wieder an Firmen und Persönlichkeiten gewandt und um Spenden für die Glückskalenderaktion gebeten. Alle Spender werden auf dem Kalender namentlich genannt.

Ab einer Spende von 500 Euro gilt man als Hauptsponsor und wird auf der Rückseite des Kalenders samt Logo abgedruckt. Da die Anzahl der Spenden auch die Attraktivität des Kalenders bestimmt, sind neue Geber jederzeit willkommen, Ansprechpartner ist hier Gerhard Lauth.

Kalenderbeauftragter Lauth und das Team Steffen Blaschek, Günter Endlich, Hendrik Gaude, Hans-Peter Hillmeier, Dr. Peter Klingner, Dr. Hermann Müller, Matthias Schellmann, Theo Thurgau und Prof. Dr. Wolf Wössner hoffen zusammen mit Präsident Markus Herrmann und dem Vorsitzenden des Fördervereins Claus Kapferer wieder auf ein hohes Spendenaufkommen. "Dann verbergen sich auch heuer wieder attraktive Preise hinter den 24 Türchen", erklärt Gerhard Lauth.

Das Beste an der Aktion: Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender kommt Kindergärten, Schulen, der Jugendarbeit und der Förderung von sozialen sowie kulturellen Projekten des Lions-Clubs Mosbach zugute. Wohl nur selten ist es so einfach, sich selbst eine Freude zu machen und dabei Gutes zu tun.

Den konkreten Verkaufsstart verraten die Lions am Ende auch schon: Am Donnerstag, 31. Oktober, gibt’s den begehrten Kalender ab 17 Uhr im Kaufland in Neckarelz, am Samstag, 2. November, ab 9 Uhr dann auf dem Marktplatz Mosbach.