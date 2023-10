Mosbach. (stm/RNZ) An diesem Wochenende steht Mosbach ganz im Zeichen von Erntedank, dem Herbst und seinen prachtvollen Farben. In der gesamten Innenstadt laden das Kurpfälzer Erntefest und der Kürbismarkt zum Bummeln und Verweilen ein. Die Marktzeiten sind am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini gibt es viel zu entdecken und zu genießen. Neben Kürbissen in allen Variationen, Kinder- und Mitmachaktionen, traditionellem Handwerk und einer Vielfalt an Gaumenfreuden erwarten die Besucherinnen und Besucher ebenso zahlreiche Verkaufsstände mit Floristik, Keramik, Genähtem, Dekorationsideen sowie allerlei herbstlichen Produkten.

Die Fachgeschäfte in der Innenstadt öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Ein vielfältiges Programm für die ganze Familie, organisiert vom Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft Mosbach aktiv, umrahmt die Festtage. Im Rathaussaal ist die Ausstellung "70 Jahre Amateurfotografie in Mosbach" zu sehen, am Samstag startet um 14 Uhr an der Tourist Info eine Fachwerkführung, außerdem gibt es auf dem Markt- und dem Kirchplatz, auf dem Château-Thierry-Platz, dem Ludwigsplatz und in der Ölgasse jede Menge Vorführungen, Aktionen und musikalische Unterhaltung.

Info: Das Programm ist unter www.mosbach.de/erlebnismaerkte abrufbar.