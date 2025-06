Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Was fällt Ihnen ein?", stand in großen Lettern auf der Papiertafel im Foyer vor dem Bürgersaal im Mosbacher Rathaus. Und etwas kleiner darunter: "wenn Sie an Gesundheitsförderung denken?" Diese und zwei weitere Fragen stellten sich bei der Auftaktveranstaltung, mit der das Projekt "Kommunales Gesundheitsmanagement in Mosbach" (KGM) offiziell