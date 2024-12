Nachwuchs (noch) nicht in Sicht: Nach zwei Jahren der Zusammenarbeit wird der Jugendgemeinderat, der in seiner letzten Sitzung auf realisierte Projekte zurückblickte und neue Ideen sammelte, aufgelöst. Eine Neubesetzung der Jugendvertretung war aufgrund einer zu geringen Anzahl an Kandidaten bei der Wahl nicht möglich. Foto: Niklas Siegmann