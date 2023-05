Von Heiko Schattauer

Mosbach. Erik Brunner ist ein erstaunlicher junger Mann – und für seine gerade mal 15 Jahre schon ziemlich erwachsen. Bereits am ersten Bewerbungstag hatte der Mosbacher seine Unterlagen für eine Kandidatur als Jugendgemeinderat eingereicht, wurde im Nachgang auch in das Gremium gewählt, fungiert inzwischen als dessen Sprecher. "In der Stadt wurden die