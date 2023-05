Von Pia Geimer

Mosbach. Wer kennt das nicht? Überall soll man sichere Passwörter eingeben, die man sich natürlich dann nicht merken kann. Auf dem nagelneuen Smartphone oder Tablet sind unzählige Apps vorinstalliert, aber nie die, die man gerne hätte. Und was ist, wenn man mal versehentlich falsch wischt oder klickt? Kann man sich dann ein Schadprogramm auf das Gerät laden?

Vor allem viele Ältere haben verständlicherweise eine große Scheu, sich mit den mobilen Alleskönnern abzugeben, weil sie es schwierig finden, damit umzugehen. Oft wagt man vielleicht auch nicht nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht, aus Angst, dass die Frage dumm sein könnte. Da ist es schon etwas ganz anderes, wenn man einmal für eine oder zwei Stunden einen geduldigen Helfer zur der Seite hat, der individuell auf alle Fragen eingeht und sich Zeit nimmt.

In den "Praxiswerkstatt"-Kursen der Volkshochschule ist das jetzt möglich, im Rahmen einer neuen Kooperation mit dem Berufsbildungswerk (BBW) und dem vom Sozialministerium geförderten Projekt "gesund und digital" der VHS. Angehende Fachinformatiker, die beim BBW ihre Ausbildung absolvieren, kommen an bestimmten Tagen in die VHS und sind dann jeweils für zwei Stunden vor Ort, um die Kursteilnehmer bei allen Fragen rund um Smartphone oder Tablet zu unterstützen.

Diese mobilen Geräte spielen eine große Rolle bei der technischen Umsetzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ältere Patientinnen und Patienten können damit nicht nur wichtige kommunikative Möglichkeiten nutzen (Telefonieren, Nachrichten und E-Mails schreiben, Videochats, Onlinebanking etc), sondern auch auf hilfreiche Gesundheitsapps, elektronische Rezepte oder ihre elektronische Patientenakte zugreifen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein souveräner Umgang mit den kleinen elektronischen Helfern.

Um sicher und selbstständig mit Handy, Tablet & Co. umgehen zu lernen, können Ältere jetzt in die Praxiswerkstatt kommen und sich in 1:1-Gesprächen von jungen IT-Coaches des BBW helfen lassen. Die eigenen mobilen Geräte können dabei zum Kurs mitgebracht werden.

Bei diesen Kursen soll es ausdrücklich um "Hilfe zur Selbsthilfe" gehen, denn es nützt den meisten Kunden wenig, wenn ihre neuen Handys einfach schnell eingerichtet werden und dann steht man zu Hause bei der nächsten Frage wieder genauso ratlos da. Und auch die ...