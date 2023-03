Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Speed-Dates sind durch, nun geht’s in gemäßigterem, aber ausdauernd gehaltenem Tempo in die Tiefe. Nachdem Oberbürgermeister Julian Stipp und Wirtschaftsförderer Fabian Weiß dieser Tage eilig fragend in den Läden der Fußgängerzone und deren Ausläufern unterwegs waren, schaltete sich in Mosbach nun (wieder) ein externer Fachmann ins Thema Innenstadtentwicklung ein. Ging es beim Speed-Date vor allem um die Befindlichkeiten der Einzelhändler an sich, rückt beim Programm "Innenstadtberater" das große Ganze in den Mittelpunkt.

Gemeinsam mit Innenstadtberater Timo Cyriax (stehend) will man in Mosbach ein Maßnahmenkonzept zur Steigerung der Attraktivität der Altstadt erarbeiten. Foto: Heiko Schattauer

Seit Mitte 2022 nimmt sich Timo Cyriax von der IHK Rhein-Neckar in beratender Rolle der Weiterentwicklung der Mosbacher Innenstadt an. Bis Ende 2024 ist sein Engagement über eine Förderung des Wirtschaftsministeriums des Landes Baden-Württemberg abgedeckt. In mehreren Workshops nähert sich der Experte von außen gemeinsam mit den Protagonisten von innen einem Konzept an, mit dem man Mosbachs Innenstadt (noch) attraktiver machen will.

Einige Runden hat man dabei schon gedreht, weitere stehen noch an. Dieser Tage kamen nun Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Gastronominnen und Gastronomen sowie OB Julian Stipp, Fabian Weiß und Conny Schulz (Wirtschaftsförderung) im "Lamm" zusammen, um gemeinsam mit Cathleen Göthl und Dr. Andreas Hildenbrand von der IHK vor Ort sowie Timo Cyriax die konzeptionelle Arbeit fortzusetzen.

Nach dem ersten Workshop waren sechs Kernergebnisse festzuhalten: guter Gesamteindruck (der besser zu vermarkten ist); grundsätzlich starke Unternehmen; es gibt keine Selbstläufer mehr; die Duale Hochschule ist besser zu integrieren, der Marktplatz ist zu häufig ein toter Raum; aus Nebeneinander muss Miteinander werden. In der zweiten Arbeitsgruppenrunde sollten aus jenen Kernergebnissen nun Priorisierungen und Aufgabenschwerpunkte abgeleitet werden.

"Das Wir-Gefühl ist allen Beteiligten ein ganz wichtiger Punkt", erläutert Timo Cyriax im Nachgang des jüngsten Workshops und ergänzt: "Die Schnittmengen für die Schwerpunkte sind im Wesentlichen da." Einig ist man sich, dass der Marktplatz derzeit nicht das Herz Mosbachs ist, das er sein könnte. Und man entsprechend an einem kräftigeren Herzschlag arbeiten will. Optimierende Arbeit braucht auch, so eine weitere kollektive Erkenntnis, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Insbesondere den Boulevard am Gartenweg (zuletzt auch ...