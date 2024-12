Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Drei Buchstaben machen den Unterschied: mit "G – e – m" wird aus einsam gemeinsam. "Gemeinsam statt einsam" stand zum zweiten Mal über der Weihnachtsfeier für Menschen in Mosbach, die am Heiligabend in der Deetken-Mühle in der Großen Kreisstadt zusammenkamen, um eben diese Zeit miteinander in Gemeinschaft zu verbringen.

Mit einem Menü,