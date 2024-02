Mosbach. (schat/zg) Sie haben nur sieben Minuten – für ihre Interpretation von anspruchsvoller Poesie und guter Unterhaltung. Gemeint sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Mittwoch, 21. Februar, im fideljo zum nunmehr elften Mosbacher Poetry Slam antreten. Mindestens für einen Abend wird die Große Kreis- also auch zur Dichterstadt. Man darf einmal mehr gespannt sein auf das, was die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote