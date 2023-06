Von Peter Lahr

Mosbach. Wer an Sand denkt, kommt schnell zur Wüste und zu hohen Temperaturen. So gesehen, beziehungsweise assoziiert, mochte es kaum erstaunen, dass das Thermometer am Dienstagabend, 20. Juni, auf tropische 31 Grad stieg. Die passende Hintergrundkulisse für das "heiße" Werk des Mosbacher Sand-Künstlers Günter Streib. Im Landratsamt konnte er über 100 Gäste