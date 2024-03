Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Festes Schuhwerk und einen Spaten, mehr braucht es nicht, um am Samstag, 16. März, im Namen der Natur so richtig reinzuhauen. Von 10 bis 15 Uhr laden die Rhein-Neckar-Zeitung, die Stadt Mosbach und der Tennisclub Waldstadt zum ersten "Neihaufest" in der Großen Kreisstadt ein. Ob jung oder alt, alleine oder als Familie, aus Mosbach oder der Umgebung: Alle RNZ-Leser, die Lust und ein wenig Zeit haben an diesem Tag, dürfen zwischen Drei-Brunnen-Wiese und Solbergallee zu einem Wächter des Waldes werden und selbst einen Baum im Stadtwald einpflanzen.

"Oder auch gleich mehrere", sagt Förster Erwin Winterbauer, der gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Burger den Aktionstag fachlich begleitet. "Die Teilnehmer sollen einen schönen Tag im Wald haben und etwas Gutes für unsere Natur tun können", ergänzt Burger.

Jeder, der etwas geländegängig ist, kann am Neihaufest teilnehmen. Auch Spenden für den Forst sind möglich. Zur Stärkung sorgt der TC Waldstadt gegen einen kleinen Obolus für Kaffee und Gebäck, Kaltgetränke, Stockbrot und Würstchen am Lagerfeuer.

Die Schirmherrschaft hat Mosbachs Bürgermeister Patrick Rickenbrot übernommen. "Mit den Baumpflanzungen im Rahmen des Neihaufestes schaffen wir ein Bewusstsein für Klimaschutz, Umwelt und Natur und tragen dazu bei, den Stadtwald klimaresistent weiterzuentwickeln", erklärt er den Gedanken hinter der Gemeinschaftsaktion.

Die Teilnehmenden bekommen Gelegenheit, etwas von Bestand für kommende Generationen zu schaffen und ihre Verbindung zur Natur zu stärken. "Der Baum als Symbol für Leben, Wachstum, Entwicklung und Zukunft erlangt dabei insbesondere für Familien mit Kindern Bedeutung, die ,ihren’ Eichenhain immer wieder besuchen und das Wachsen und Gedeihen der jungen Bäume nachverfolgen können", sagt Rickenbrot.

Deshalb wird es auch möglich sein, die selbst gepflanzten Bäume zu kennzeichnen. Auf hölzernen Einzelschützern können sich die Teilnehmenden verewigen, die um die jungen Bäume angebracht werden, um die kleinen Pflänzchen noch besser vor Verbiss zu schützen. "Für Rehwild sind die nährstoffreichen Bäume aus der Baumschule echte Leckerbissen", erklärt Burger. "Aber wir wollen ja, dass die Laubbäume die besten Voraussetzungen haben, um kräftig zu gedeihen und Jahrzehnte den Stadtwald zu bereichern."

Gepflanzt werden hauptsächlich Eichen, genauer: Traubeneichen, außerdem auch Elsbeere, Speierling und vereinzelt Walnuss. "Wir setzten verschiedene Pflanzen ein, damit der Wald eine höhere Chance hat, mit den Klimaveränderungen klarzukommen. Fällt eine Baumart aus, gibt es noch andere", sagt Förster Martin Burger.

Zuletzt standen auf dem Plateau vor allem Buchen. Der Boden sei nährstoffreich, wegen der Lage und dem Muschelkalk unter der dünnen Erdschicht fließe das Regenwasser dort jedoch schnell ab und es verbleibe nicht viel davon im Boden. Die Folge davon: "Wir hatten letztes Jahr massive Trockenschäden der Buchen in dem Gebiet", sagt Martin Burger. Er ist zuversichtlich, dass die nun ausgewählten Arten besser mit dem Klima zurechtkommen.

Für eine gute Wasser- und Nährstoffversorgung ist es wichtig, dass die Setzlinge richtig eingepflanzt werden. Das Loch muss etwa 20 Zentimeter tief sein, je nach Länge der Wurzel. Die muss nämlich vom Wurzelhals bis runter zur Spitze gerade verbuddelt werden.

"Wenn Sie geknickt wird, zu niedrig oder mit einem Entenfuß eingegraben wird, bleibt die Wurzel auch beim ausgewachsenen Baum deformiert, was Stabilität, Wachstum und Lebenserwartung negativ beeinflussen kann", erklärt Burger und Winterbauer ergänzt: "Es wird eine kleine Einweisung beim Neihaufest geben und wir stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite." Damit der Abstand zwischen den jungen Pflanzen eingehalten wird, markieren Waldarbeiter bereits im Vorfeld die Reihen und Pflanzpunkte.

Erreichbar ist die etwa 0,3 Hektar große Neihau-Fläche zu Fuß, etwa 300 Meter entfernt lässt es sich beim Wanderparkplatz Drei-Brunnen-Wiese oder auch am Vereinsheim des TC Waldstadt parken. Der Weg wird ab diesen Plätzen ausgeschildert sein.

Wer teilnehmen möchte, kommt einfach irgendwann im Aktionszeitraum zwischen 10 und 15 Uhr vorbei. Da Pflanzwerkzeug nur in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden kann, sollte, wenn möglich, ein eigener Spaten mitgebracht werden. "Wir freuen uns, dass wir die Bevölkerung gemeinsam mit der RNZ zum 1. Mosbacher Neihaufest einladen und ihr diese schöne Gelegenheit bieten können", sagt Schirmherr Patrick Rickenbrot.

Info: Zur besseren Planung wird bis Donnerstag, 14. März, um Anmeldung per E-Mail an red-mosbach@rnz.de, Stichwort: Neihaufest, gebeten.