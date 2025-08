Von Heiko Schattauer

Mosbach. Er ist die Grundlage für das Miteinander, entsteht durch gegenseitiges Vertrauen und gilt als Grundvoraussetzung für das Funktionieren demokratischer Gemeinschaften. Und ohne ehrenamtliches Engagement stünde es meist schlecht um das, was man so gemeinhin als "gesellschaftlichen Zusammenhalt" bezeichnet.

In einer Zeit, in der zunehmend Nachrichten aufschlagen und Strömungen objektivierbar sind, die jenem Zusammenhalt alles andere als zuträglich sind, steigt der Wert eines selbstlosen Einsatzes für die Gesellschaft umso mehr. So sieht man das auch bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, die – ihrem seit vielen Jahren eingeschlagenen Weg folgend – auch dieses Jahr wieder den Ehrenamtspreis auslobt.

"Es gibt keinerlei Grund, in der Würdigung besonderen Engagements nachzulassen", sagt der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Dr. Frank Zundel: "Aber es gibt eben ganz viele Gründe, diese Würdigung auch weiterhin vorzunehmen."

Intention des Vereins ist es seit jeher, Menschen, die sich in außergewöhnlichem Maße für die Gesellschaft und deren Zusammenhalt einbringen, auszuzeichnen. Zumal diese Menschen nicht selten im Stillen wirken und ebenso selten den Drang verspüren, auf ihr Tun öffentlich aufmerksam zu machen.

Bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach und deren Partnern – der Rotary-Club Mosbach-Buchen und Round Table Mosbach sitzen nach wie vor mit im Ehrenamtspreis-Boot – hofft man indes darauf, dass es neben den Ehrenamtlichen selbst auch genügend Dritte gibt, die besonderes ehrenamtliches Engagement erkennen.

Und die jeweils Engagierten dann auch für den Ehrenamtspreis 2025 vorschlagen. "Wir bauen natürlich darauf, dass uns der besondere Einsatz von besonderen Menschen auch vermittelt wird", erklärt Frank Zundel und ergänzt: "In den Vorjahren hat das immer sehr gut funktioniert und unsere Vorauswahl-Jury stand vor der Qual der Wahl.

Genau diese Herausforderung streben wir auch diesmal wieder an." Heißt: Je mehr Bewerbungen für den Ehrenamtspreis 2025 eingehen, desto besser. Zumal mit jedem Vorschlag und der damit einhergehenden Beschäftigung mit dem jeweiligen Engagement schon die Wertschätzung für selbiges steigt.

"Wir wissen, dass es in der Regel nicht der Antrieb der Ehrenamtlichen ist, dafür öffentliche Anerkennung oder gar einen Preis samt Preisgeld zu erhalten", weiß der Vorsitzende des Kuratoriums der Bürgerstiftung, Marco Garcia, aus langjähriger Ehrenamtspreis-Erfahrung. Auch deshalb ist man bei der Bürgerstiftung und deren Partnern so bestrebt, jene Anerkennung besonders zu betonen – und zu transportieren.

An der Intention ändert sich also nichts, an den Modalitäten allerdings schon. So wird es dieses Jahr nur einen Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung (statt bis dato deren drei) geben: "Wir möchten den Wert des am Ende ausgewählten ehrenamtlichen Einsatzes noch ein wenig mehr würdigen", verdeutlicht der Bügerstiftungs-Vorsitzende die Fokussierung auf einen Preisträger beim "klassischen" Ehrenamtspreis.

Dotiert ist diese Auszeichnung mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Die Ehrenamtsstele, gestaltet von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele, gibt es natürlich ebenso dazu. Unter allen Vorschlägen wählt eine Jury drei Finalbewerbungen aus, das letzte Wort haben dann nach wie vor die RNZ-Leserinnen und -Leser. Sie können per Mail und online ihren Favoriten aus den finalen Drei auswählen.

Unverändert bleibt das Prozedere beim "Rotary-Sonderpreis für besonderes soziales Engagement", der mit einem Preisgeld von 3000 Euro verbunden ist. Über die Vergabe entscheiden die Rotarier selbst. Seit 2024 mit im Ehrenamtspreis-Boot sitzt auch der Serviceclub RT 33 Mosbach, der den "Jugend-Sonderpreis des Round Table" stiftet.

Die Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement, das vor allem Kindern und Jugendlichen zugutekommt, ist auch hier mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dotiert. Über die Vergabe dürfen auch hier die Leserinnen und Leser der RNZ abstimmen.

Vorgeschlagen werden können grundsätzlich alle Ehrenamtlichen aus allen Bereichen des Lebens, ganz gleich, in welchem Bereich sie sich unentgeltlich für die Gesellschaft einbringen. In der jeweiligen Bewerbung (max. eine Seite lang, gerne auch kompakter) sollten die ehrenamtliche Tätigkeit des Kandidaten kurz beschrieben und eine Kontaktadresse für Nachfragen hinterlassen werden.

Für Vorschläge zum Jugend-Sonderpreis ist ein Engagement für Kinder und/oder Jugendliche die Grundlage. Auch laufende, jüngst abgeschlossene oder in Planung befindliche Projekte/Vorhaben können eingebracht werden, gerne auch von Jugendlichen selbst initiiert und/oder ausgeführt.

Unter allen eingegangenen Vorschlägen wählt eine Jury dann jeweils drei Bewerbungen aus, für die in der Folge über die verschiedenen Kanäle der RNZ – also via Telefon, E-Mail und Online-Voting-Tool – abgestimmt werden kann.

Bei der Bürgerstiftung und deren Partnern ist man voller Vorfreude: "Es ist jedes Jahr auf Neue spannend", sagen die Vorstandsmitglieder Patricia Spitzer und Michael Keilbach: "Wir freuen uns auf das, was uns da – hoffentlich – alles erreicht. Zeigt es doch, was in der Region von Ehrenamtlichen geleistet wird."

Vorschläge für den Ehrenamtspreis können ab sofort eingereicht werden. Nach Bewerbungsschluss Ende August folgt die Auswahl der Jury, die Finalvorschläge werden in der RNZ vorgestellt. Zehn Tage lang ist dann das Voting offen.

> So geht’s: Bewerbungen für den Ehrenamtspreis bzw. den Jugend-Sonderpreis 2025 bitte mit Kurzbeschreibung des Engagements oder Projekts per E-Mail an info@buergerstiftungmosbach.de. Weitere Informationen gibt es bei Bedarf auch unter Telefon: 06261/8465436.