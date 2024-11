Mosbach. (RNZ/stm) In den Medien gab es in den vergangenen Tagen kaum ein bestimmenderes Thema – die Neuwahl des Deutschen Bundestags wird vorgezogen. Vorbehaltlich des Ausgangs der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz wird aller Voraussicht nach am 23. Februar 2025 der Deutsche Bundestag neu gewählt.

Und die nahende Abstimmung wirft nicht nur in den politischen Lagern ihre