Mosbach. (schat) Es blieb bis auf die allerletzten Meter das Kopf-an-Kopf-Rennen, das es vom Start weg war. Mit zwei ganz starken Entwürfen ging es in die finale Leserabstimmung, nach der nun feststeht, welches Motiv künftig die bis dato noch schmucklose Fassade des RNZ-Gebäudes in Mosbach zieren soll. Anlässlich des 80. Geburtstags der Rhein-Neckar-Zeitung hatte die Redaktion Mosbach zu einem Kreativwettbewerb aufgerufen, auf den eine Reihe einfallsreicher Vorschläge zur Gestaltung der Hauswand eingingen. Eine Jury hatte sich dann nach einem regen Austausch auf zwei Entwürfe verständigt, das letzte Wort sollten aber (wie schon beim Wettbewerb zu 75 Jahre RNZ) die Leserinnen und Leser haben.

Die Beteiligung in den vergangenen Tagen war beeindruckend, sowohl über die klassischen Wege (Telefon/Mail), vor allem aber auch über das Voting-Tool auf der RNZ-Homepage wurde bis zum Schluss (Samstag, 23.59 Uhr) fleißig für den jeweiligen Favoriten abgestimmt. Dass die beiden Finalvorschläge "Bewegende Zeilen" und "Fenster der Zeit" über den kompletten Abstimmungszeitraum durchgehend ganz nah beieinander lagen, ist nur ein Zeichen dafür, dass da wirklich tolle Entwürfe zur Wahl standen. Zum großformatigen Wandbild werden kann allerdings – und leider – nur einer davon.

Nach Sichtung der Online-Voting-Zahlen und der Stimmen, die per Mail oder Telefon abgegeben wurden, hatten die "Bewegenden Zeilen" ganz knapp die Nase vorn, zusammengenommen entfielen 51,6 Prozent der Leserstimmen (4432 an der Zahl) auf diesen Entwurf. Die "Fenster der Zeit" kamen wiederum auf 48,4 Prozent (4154 Stimmen) – knapper kann ein Ergebnis kaum ausfallen.

In den kommenden Wochen sollen nun die ersten Vorbereitungen dafür laufen, dass das besondere Geburtstagsbild möglichst – und so die Witterung mitspielt – dieses Jahr auch noch seinen Weg an die Wand findet.