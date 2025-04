Mosbach. (stm) Die beliebten Mosbacher Erlebnismärkte starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Der Markterlebnis-Flyer, der schon an alle Haushalte der Region verteilt wurde und auch in der Tourist Information am Marktplatz erhältlich ist, zeigt übersichtlich das große Angebot der Themenmärkte über das Jahr 2025.

Jeder Markt bietet neben seinen Ausstellerangeboten kurzweilige Unterhaltung, Kinderprogramm, Musik, Feines für den Gaumen und interessante Führungen.

Fest etabliert haben sich inzwischen der Blumen-, Antik- und Kräutermarkt sowie die Kunsthandwerkermärkte im Frühjahr und Herbst.

Auch die Aktion "Mosbach spielt" soll es im Juni wieder geben. Der beliebte Kurpfälzer Brotmarkt im September wird in diesem Jahr um einen Genießermarkt erweitert.

Zum Auftakt lockt heute und am Sonntag wieder der Kunsthandwerkermarkt mit Französischem Markt in die Altstadt. An zahlreichen Ständen in der Fußgängerzone und im Rathaussaal wird Kunsthandwerk angeboten. Angeschlossen ist auf dem Kirchplatz der französische Markt, der die Besucherinnen und Besucher zu kulinarischen Streifzügen ins Nachbarland verführt.

An beiden Tagen findet der Markt von 11 bis 18 Uhr statt und bietet zudem ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Am heutigen Samstag startet um 13 Uhr vor der Tourist Information am Marktplatz die Führung "Mosbach im Mittelalter".

Nach dem Wochenmarkt dreht ab 14 Uhr dank der Unterstützung von Stock & Stock Immobilien, der BGV und der Elan-Tankstelle eine Bimmelbahn eine kleine Runde durch Mosbach. Die Abfahrten erfolgen ab dem Marktplatz. Um 15 Uhr lassen im Herzen der Altstadt insgesamt 19 Kurpfälzer Alphornbläser ihre Instrumente ertönen.

Am Sonntag werden auf dem Marktplatz Showsägen mit der Kettensäge sowie eine Bastelstation für Kratz- und Klebebilder angeboten. In der Mitmach- und Frühlingswerkstatt kann man selbst aktiv werden und eigene Kerzen ziehen, mit Weiden flechten oder Türkränze binden.

Bei einer Führung ab 11 Uhr wird besonderes Augenmerk auf das Fachwerk gelegt; Treffpunkt ist hier der Hospitalhof. Auch die Bimmelbahn ist den gesamten Markttag über wieder unterwegs.

Stilvoll und charmant unterhält das Trio Marc Delby ab 13 Uhr die Besucher mit französischen Chansons und Musette. Die Fachgeschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten die Möglichkeit zu einem entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt.

Info: Eine Übersicht über die Veranstaltungen ist unter www.mosbach.de/erlebnismaerkte zu finden. In der Tourist Information und den Mosbacher Geschäften liegt der Flyer aus.