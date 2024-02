Mosbach. (juf) Volles Haus bei der Rhein-Neckar-Zeitung: Am Freitagvormittag standen Fans in der RNZ-Geschäftsstelle in Mosbach Schlange, um Karten für die legendäre Rockband AC/DC zu ergattern. Doch die Jagd nach den Plätzen für eines der seltenen Deutschland-Konzerte der Australier verlangte viel Einsatz.

Für 11 Uhr war der Vorverkauf für das Konzert am Hockenheimring im Juli angesetzt. Ralf Gundel wartete schon ab 9.30 Uhr in der RNZ. "Seit 40 Jahren bin ich AC/DC-Fan", sagte er. "Das war einfach immer schon genau meine Musik." Und er war nicht der einzige altgediente Fan, der am Freitag im Gartenweg Schlange stand. Schon zu dieser Gelegenheit trug fast jeder von ihnen einen AC/DC-Pullover, ein T-Shirt oder einen Anstecker.

Thorsten Fries hat seine Leidenschaft für AC/DC sogar auf seinem Arm verewigt. Foto: Joris Ufer

Bei Thorsten Fries geht die Leidenschaft sogar noch weiter. "Mein ganzes Leben dreht sich um AC/DC", erklärte er und präsentierte stolz seinen tätowierten Oberarm, auf dem nicht nur das Logo der Band mit dem berühmten Blitz, sondern auch die Lebensdaten von Bon Scott, dem 1980 verstorbenen ersten Sänger prangen. "Mein Bruder hat mich damals angefixt und 1984 war ich dann auf meinem ersten Konzert in Karlsruhe."

Dass die Tickets heiß begehrt sind, wussten die Rock-Jünger natürlich – und hatten Vorkehrungen getroffen. Noch während sie bei der RNZ anstanden, warteten sie auch digital in den überfüllten Warteräumen von Ticket-Portalen. Zu Hause hatten viele zusätzlich Freunde und Familienmitglieder verpflichtet, sich am Computer um Karten zu bemühen. Dann die große Verwirrung: Plötzlich wurde der Vorverkauf auf 11.30 Uhr verlegt, dann auf 11.45 Uhr. Und während mancher trotzdem einen Erfolg im Internet melden konnte, steckten andere weiter im Ladebildschirm fest.

Um Viertel vor zwölf ging es dann aber richtig los. Plätze im "Golden Circle", dem Arenaabschnitt direkt vor der Bühne, konnte sich zwar niemand sichern, doch an Tickets kam jeder, der in der Mosbacher Geschäftsstelle gewartet hat – als erster natürlich Gundel. "Das Warten hat sich gelohnt", sagte er und fügte mit Blick auf das Alter der Rock-Titanen hinzu: "Wer weiß, ob das nicht ihr letztes Konzert hier ist."